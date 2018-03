Al via il primo Salone leasing e noleggio

Equinozio 2018 - buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Formula 1 - domenica in Australia il via con il primo gran premio : provaci ancora - Seb : domenica nessuno potrà più nascondersi, come è successo nei test di Barcellona. Il GP d'Australia a Melbourne, che dal 1996 tradizionalmente apre il Mondiale di Formula 1, sarà la prima prova della ...

viareggio Cup - Genoa primo : Genova - Il Genoa batte la Spal e chiude al primo posto nel proprio girone della Viareggio Cup . Qualificazione agli ottavi conquistata grazie ai gol di Gibilterra e Bruzzone , dopo le vittorie su ...

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

Il primo obiettivo M5s : via i vitalizi dei deputati : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

Parco dell’Aspromonte : avviato il primo monitoraggio dei rapaci rupicoli - Falco Pellegrino e Lanario : E’ iniziato in questi giorni il censimento dei rapaci rupicoli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare riferimento al Falco Pellegrino Falco peregrinus (nella foto di Pierpaolo Storino) e al Lanario Falco biarmicus, specie di rilievo conservazionistico per il nostro Paese, in particolare quest’ultimo, che risulta gravemente minacciato a livello globale. La nuova campagna di ricerca si inserisce in una più ampia strategia di ricerca ...

Casa Bianca annuncia il primo viaggio Trump in America latina : Donald Trump volerà in Perù il prossimo mese per incontrare il suo presidente Pedro Kuczynski e partecipare al summit delle Americhe a Lima , 13-14 aprile, . Lo rende noto la Casa Bianca. Sarà il ...

Una Terza via per il Pd. Il senso del primo manifesto politico zingarettiano : ... la vera battaglia combattuta dalle nuove leve democratiche per proporsi come alternativa all'attuale classe dirigente riguarda alla fine dei conti un unico grande tema, il tema dei temi: l'economia. ...

Salvatore Morelli - il primo femminista napoletano : presto una via in suo onore : In questo periodo scrisse una delle sue opere più importanti, ' La donna e la scienza ', in cui esalta la funzione della donna e sollecita l'inserimento delle materie scientifiche nei programmi ...

Nord Africa - al via il primo solare termodinamico con tecnologia Enea : Costruito all'interno del campus della 'Citta' della Scienza e della tecnologia' di Borg-el-Arab a circa 40 chilometri da Alessandria d'Egitto, l'impianto e' stato realizzato dal progetto Mats , ...

Nord Africa - al via il primo impianto solare termodinamico con tecnologia Enea : Costruito all'interno del campus della 'Citta' della Scienza e della tecnologia' di Borg-el-Arab a circa 40 chilometri da Alessandria d'Egitto , l'impianto e' stato realizzato dal progetto Mats , ...

Al via 'VHacks' - il primo hackathon in Vaticano : Città del Vaticano, 8 mar. , askanews, Si apre oggi il primo hackathon in Vaticano. 'VHacks' 'V' sta per 'Vatican' è una sorta di 'maratona di cervelli' , il termine hackathon nasce dalla crasi di ...

8 marzo : a Verona al via Progetto Mimosa - primo aiuto alle donne vittime di violenza : Verona, 7 mar, (AdnKronos) – Un aiuto mirato di primo orientamento alle donne in difficoltà vittime di abusi, violenze fisiche e psicologiche. è questo l’obiettivo del Progetto ‘Mimosa” presentato questa mattina nella sede di Federfarma Verona che parte dalle farmacie per allargarsi al territorio e alle principali realtà locali di sostegno alle donne.Il Progetto è partito in queste ore mettendo a disposizione attraverso ...