Al via il primo Salone leasing e noleggio : Milano, 20 mar. (Adnkronos) - - Al via a Milano il primo Salone del leasing e del noleggio, Lease 2018, una due giorni in cui il settore affronta il futuro, ma anche gli strumenti finanziari del momento che hanno spinto le misure di sviluppo messe in campo dal governo, dalla Sabatini tre al super e

Equinozio 2018 - buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Formula 1 - domenica in Australia il via con il primo gran premio : provaci ancora - Seb : domenica nessuno potrà più nascondersi, come è successo nei test di Barcellona. Il GP d'Australia a Melbourne, che dal 1996 tradizionalmente apre il Mondiale di Formula 1, sarà la prima prova della ...

viareggio Cup - Genoa primo : Genova - Il Genoa batte la Spal e chiude al primo posto nel proprio girone della Viareggio Cup . Qualificazione agli ottavi conquistata grazie ai gol di Gibilterra e Bruzzone , dopo le vittorie su ...

“Lo abbiamo fatto fino al mattino”. Francesco Monte lo rivela a Verissimo. L’ex tronista - ospite del salotto di Silvia Toffanin insieme alla sua Paola Di Benedetto - confessa segreti molto intimi del loro primo incontro dopo l’Isola. Che roba… Vietato ai minori? : Si amano? Quando lui è tornato in Italia a seguito del caos scatenato dal canna-gate, ce lo siamo chiesti un po’ tutti: ma tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto durerà? Oppure quello sull’Isola dei Famosi era solo un fuoco di paglia destinato a morire subito? Quando lui è tornato in Italia, molto hanno pensato che l’avrebbe dimenticata. O che lei avrebbe dimenticato lui. E invece lui l’ha aspettata fino all’ultimo secondo e quando lei è ...

Il primo obiettivo M5s : via i vitalizi dei deputati : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

Parco dell’Aspromonte : avviato il primo monitoraggio dei rapaci rupicoli - Falco Pellegrino e Lanario : E’ iniziato in questi giorni il censimento dei rapaci rupicoli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, con particolare riferimento al Falco Pellegrino Falco peregrinus (nella foto di Pierpaolo Storino) e al Lanario Falco biarmicus, specie di rilievo conservazionistico per il nostro Paese, in particolare quest’ultimo, che risulta gravemente minacciato a livello globale. La nuova campagna di ricerca si inserisce in una più ampia strategia di ricerca ...

Casa Bianca annuncia il primo viaggio Trump in America latina : Donald Trump volerà in Perù il prossimo mese per incontrare il suo presidente Pedro Kuczynski e partecipare al summit delle Americhe a Lima , 13-14 aprile, . Lo rende noto la Casa Bianca. Sarà il ...

Una Terza via per il Pd. Il senso del primo manifesto politico zingarettiano : ... la vera battaglia combattuta dalle nuove leve democratiche per proporsi come alternativa all'attuale classe dirigente riguarda alla fine dei conti un unico grande tema, il tema dei temi: l'economia. ...

Salvatore Morelli - il primo femminista napoletano : presto una via in suo onore : In questo periodo scrisse una delle sue opere più importanti, ' La donna e la scienza ', in cui esalta la funzione della donna e sollecita l'inserimento delle materie scientifiche nei programmi ...

Nord Africa - al via il primo solare termodinamico con tecnologia Enea : Costruito all'interno del campus della 'Citta' della Scienza e della tecnologia' di Borg-el-Arab a circa 40 chilometri da Alessandria d'Egitto, l'impianto e' stato realizzato dal progetto Mats , ...

Al via 'VHacks' - il primo hackathon in Vaticano : Città del Vaticano, 8 mar. , askanews, Si apre oggi il primo hackathon in Vaticano. 'VHacks' 'V' sta per 'Vatican' è una sorta di 'maratona di cervelli' , il termine hackathon nasce dalla crasi di ...