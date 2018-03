Al microscopio Huawei P20 Pro | scheda tecnica definitiva con dettagli tripla fotocamera

optimaitalia

: Al microscopio #HuaweiP20Pro: scheda tecnica definitiva con dettagli tripla fotocamera - OptiMagazine : Al microscopio #HuaweiP20Pro: scheda tecnica definitiva con dettagli tripla fotocamera -

(Di martedì 20 marzo 2018) Non ha davvero più segreti l'incredibileP20 Pro, grazie all'ultima soffiata portata alle luci della ribalta dal portale tedesco 'winfuture.de', che ci ha fornito un quadro completo di tutte le specifiche tecniche che dovrebbero andare a contraddistinguere il relativo reparto del prossimo top di gamma del marchio cinese.Partiamo dal fiore all'occhiello del device, ovvero dallaposteriore, composta tra un tris di sensori: uno da 40 MP pluricromatico, uno da 20 MP monocromatico ed un altro da 8 MP (teleobiettivo) per l'applicazione di diversi effetti (le apertura utilizzate sono comprese tra i seguenti valori: f/1.6 e f/2.4). Attraverso l'utilizzo combinato dei sensori da 40 e 8 MP,P20 Pro sarebbe perfino in grado di riprodurre uno zoom telescopico 5X (caratteristica che il produttore chiama 'Zoom Ibrido'), senza perdere die ...