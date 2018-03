blogo

: Al Bano a Blogo: 'The Voice? Sarò un ricercatore di talenti' (video) - Varych4 : Al Bano a Blogo: 'The Voice? Sarò un ricercatore di talenti' (video) - tvblogit : Al Bano a Blogo: 'The Voice? Sarò un ricercatore di talenti' (video) - Valedance11 : RT @chetempochefa: [news] Pippo Baudo racconta a il debutto di Al Bano a Sette Voci #chetempochefa -

(Di martedì 20 marzo 2018) La quinta edizione del "nuovo" Theof Italy potrà contare su AlCarrisi nelle vesti di coach, al fianco di J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Il talent tornerà su Rai 2 a partire da giovedì 22 marzo, ecco come ce lo presenta il cantante di Cellino San Marco al debutto in questo genere televisivo:"E' un'esperienza esaltante, interessante, che va vissuta e io la sto vivendo. Non si era mai presentata l'occasione. Ognuno di noi nella vita è un coach. Quando accendi la televisione o la radio e senti una voce, ti parte il giudizio. Mi hanno chiamato per fare il coach in questa situazione, io lo faccio e mi diverte. Non chiamerei neanche coach, madi. Cerco quelli che hanno qualcosa dentro e riescono a penetrare l'onda di sensibilità".prosegui la letturaAl: "Theundi" () pubblicato su TVBlog.it 20 ...