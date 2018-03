Aiuto vittime dei Grigioni | record di casi

8 marzo : a Verona al via Progetto Mimosa - primo Aiuto alle donne vittime di violenza : Verona, 7 mar, (AdnKronos) – Un aiuto mirato di primo orientamento alle donne in difficoltà vittime di abusi, violenze fisiche e psicologiche. è questo l’obiettivo del Progetto ‘Mimosa” presentato questa mattina nella sede di Federfarma Verona che parte dalle farmacie per allargarsi al territorio e alle principali realtà locali di sostegno alle donne.Il Progetto è partito in queste ore mettendo a disposizione attraverso ...

Donne vittime di violenza : percorso di formazione per 3 mila operatori "Rete di Aiuto uniforme in tutto il Veneto " : Un fenomeno che in Veneto ha visto nel 2016 oltre 5300 Donne rivolgersi ad un centro di ascolto antiviolenza e che registra " in media " circa due accessi al giorno ai servizi di Pronto Soccorso. "Ma ...