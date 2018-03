“Aiuto | sta morendo” Terrore nella sala del cinema | l’assurda dinamica | imprevedibile

caffeinamagazine

: Applicando un modello che sta già funzionando in Francia, possiamo dare un aiuto concreto alle coppie e alle famigl… - carlosibilia : Applicando un modello che sta già funzionando in Francia, possiamo dare un aiuto concreto alle coppie e alle famigl… - MatzeuAle : RT @carlosibilia: Applicando un modello che sta già funzionando in Francia, possiamo dare un aiuto concreto alle coppie e alle famiglie che… - Beverly3l : RT @LadyFalenaIvana: Emma sta salendo nella classifica iTunes senza aiuto della trasmissione e senza pubblicizzare il suo inedito su instag… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Unatalmente assurda che sembra presa dalla gag di un film comico e che invece ha avuto risvolti drammatici per una persona che ha finito per perdere la vita a seguito di un incidente davvero inverosimile. Eppure, stando agli investigatori accorsi sul posto, così sono andate le cose: un uomo ha infatti perso la vita dopo che la sua testa è rimasta incastrata sotto al sedile reclinabile delladi undi Birmingham, in Inghilterra. Ancora non sono state diffuse le generalità della vittima, come riportato dalla testata britannica Metro, ma sulle cause del suo decesso sembrano non esserci dubbi. Stando a quanto emerso da ulteriori rilievi, a dare il là all’incredibile quanto nefasta catena di eventi un evento apparentemente banale come la caduta del cellulare. Nel tentativo di riprenderlo, l’uomo si sarebbe così infilato sotto la postazione, finendo ...