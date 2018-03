Aiuti alle famiglie | Bonus di 150 euro al mese per 3 anni alle mamme | senza Isee

Aiuti straordinari alle zone terremotate dell'Italia centrale : Il ministero delle Politiche agricole ha reso noto che sono in pagamento 3 milioni e 400 mila euro, a titolo di sostegno di carattere straordinario per il settore zootecnico , alle zone dell'Italia ...

Putin promette : 'Lotta alla povertà e Aiuti alle famiglie' : Le sanzioni hanno danneggiato l'economia russa, anche se è emersa dalla recessione dello scorso anno e il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita del prodotto interno lordo dell'1,7% nel ...

Spoletini - Oracle - : così Aiutiamo le startup a portare le loro innovazioni alle aziende - Economyup : Che cosa fa adesso per le nuove startup? Abbiamo appena annunciato l'espansione del nostro programma Oracle startup Cloud Accelerator, che ha nove centri nel mondo: l'ultimo è stato aperto ad Austin ...

Terremoto - Mipaaf : in pagamento 3 - 4 milioni di Aiuti straordinari agli allevatori : E’ in corso il pagamento di 3,4 milioni di euro di aiuti straordinari zootecnici aggiuntivi nelle zone terremotate per 3.826 aziende. Con questo pagamento, concordato con gli Assessori regionali di Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche, è stata data attuazione al DM del 16 febbraio scorso che ha disposto una integrazione al pagamento precedentemente in favore di 3.776 aziende per 2.499.740 euro. Lo rende noto il ministero delle Politiche ...

«M’Aiuti Signora Deputatrice…» - le lettere dalle case chiuse a Lina Merlin : Sessant’anni fa – 20 febbraio 1958 – la Camera approvava, in via definitiva, la legge Merlin che proibiva l’attività dei «casini» o case chiuse. Anche se oggi qualcuno vuole riaprire le case, sarà bene ricordare che quelle d’allora – qualunque cosa raccontino i nostalgici – erano dei veri e propri lager. Lo documentano le lettere che, all’epoca, le signorine delle case scrivevano alla senatrice ...

“L’ho aiutata fisicamente con un clistere”. Orrore puro a Domenica Live. Nadia Rinaldi parla della stitichezza di un’altra naufraga dell’Isola dei famosi e - non contenta - svela dettagli molto privati di quella defecazione dopo “l’Aiutino”. Il pubblico non crede alle proprie orecchie e in studio il gelo è assoluto. Mai vista la D’Urso tanto a disagio : Apoteosi del trash a Domenica Live. Il pubblico in studio, quello a casa e anche tutti gli ospiti del salotto Domenicale di Barbara D’Urso sono rimasti letteralmente senza parole. Anche la padrona di casa è rimasta piuttosto imbarazzata. Ma cosa è successo di tanto sconvolgente? Intanto iniziamo con il dire che si parlava di Isola dei famosi. Tra gli ospiti c’era una delle ultime eliminate, Nadia Rinaldi che ha pensato bene di ritirare fuori la ...

Aiuti alle imprese - seminari della Cna di Ragusa : La Cna territoriale di Ragusa organizza quattro seminari per spiegare agli imprenditori le novità relative ad Aiuti economici

Berlusconi pensa ai giovani : bonus bebè e Aiuti alle mamme : Punta molto sui giovani, accentua il profilo europeista distinguendosi da Salvini, si prepara a scendere al Sud per strappare voti al M5s e conta di recuperare consenso anche nelle ex regioni rosse. Silvio Berlusconi sa che le ultime due settimane di campagna elettorale sono determinanti, per far raggiungere al centrodestra il 40% agognato.Il suo piano prevede almeno due interviste al giorno, soprattutto in tv (oggi sarà da Fazio su Rai1), e ...

CREDITO E RIPRESA/ 'L'Aiutino' alle banche che penalizza le piccole imprese : alle banche è stata concessa una corsia preferenziale per accedere al Fondo centrale di garanzia, penalizzando quindi il ruolo dei Confidi.

L'Aiutino ai deputati e senatori M5s. Alle parlamentarie compare la dicitura "Parlamentari uscenti" in grassetto : L'aiutino alla fine c'è stato. Prima che il Movimento 5 Stelle desse il via alla selezione dei candidati grillini che correranno nelle liste della Camera e del Senato, Luigi Di Maio (che ha dichiarato di essere candidato nel collegio Campania 1) aveva garantito che tutti i partecipanti sarebbero partiti dallo stesso livello: "Da noi non si fanno distinzioni".Insomma, nessuna corsia preferenziale nel nome dell'uno vale uno. E se di corsia ...

MARIA CHIARA GIANNETTA/ È Anna Olivieri : il parallelo con Azzurra Leonardi di Che Dio ci Aiuti (Don Matteo 11) : MARIA CHIARA GIANNETTA è la new entry di Don Matteo 11: sarà Anna Olivieri, il nuovo comandante della caserma di Spoleto e sostituirà Giulio Tommasi