Air Europa | al via nuova rotta Venezia - Madrid 2

Air Europa : al via nuova rotta Venezia – Madrid : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) – Nuovo volo Air Europa da Venezia Marco Polo a Madrid: domenica 25 marzo è prevista l’inaugurazione del nuovo operativo. Un traguardo importante, illustrato questa mattina in una conferenza stampa presso l’hub Veneziano che ha visto coinvolti il vettore iberico e Save, società che dal 1987 gestisce l’Aeroporto di Venezia.Dopo aver aggiunto una frequenza in più da Roma Fiumicino e, a breve, ...

Motocross - GP Europa MXGP 2018 : Jeffrey Herlings fa doppietta. Rimonta e batte Antonio CAiroli in gara-2 : Jeffrey Herlings chiude con una doppietta il GP d’Europa della MXGP. L’olandese si è confermato anche in gara-2 battendo ancora una volta Antonio Cairoli. Anche in questo caso non mancano i rimpianti per il siciliano, che ha provato nuovamente a fare gara di testa, arrendendosi però alla Rimonta furiosa del compagno di marca in KTM. Herlings è partito infatti in maniera tutt’altro che positiva. L’holeshot è andato ancora ...

LIVE Motocross - GP Europa 2018 MXGP in DIRETTA : Jeffrey Herlings vince anche in gara-2. Antonio CAiroli rimontato e battuto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Europa, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo l’ottimo esordio in Argentina, sul tracciato di Valkenswaard (Olanda) va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out ...

Motocross - GP Europa MXGP 2018 : Jeffrey Herlings trionfa in gara-1. Antonio CAiroli secondo con caduta : Sono Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli i protagonisti indiscussi di gara-1 del GP d’Europa, seconda prova del Mondiale 2018 di MXGP. I due centauri della KTM hanno monopolizzato la scena sul circuito di Valkenswaard (Olanda) con il padrone di casa che ha ottenuto una vittoria in rimonta davanti al campione del mondo in carica. Cairoli protagonista anche di una caduta quando era in testa nelle prime battute. Sul terzo gradino del podio il ...

Motocross - Qualifying Race MXGP GP Europa 2018 : Van Horebeek precede Paulin e Gajser. Antonio CAiroli chiude quarto - Herlings sbaglia : La Qualifying Race del 2° round del Mondiale 2018 di MXGP a Valkenswaard (Olanda), valida per il GP d’ Europa, sorride al belga della Yamaha Jeremy Van Horebeek che ha preceduto la Husqvarna del francese Gautier Paulin, distanziato di 7″244, ed il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, a + 11″955 dal leader. Quarta piazza per il nostro Antonio Cairoli, a +18″301, mentre l’altro alfiere della KTM Jeffrey ...

MXGP Europa - CAiroli-Herlings secondo atto : Fa felici un po' tutti infine il rientro del campione del mondo 2016 Tim Gajser , Honda HRC, , che era stato costretto a saltare il primo GP della stagione per un infortunio serio durante gli ...

Motocross - GP Europa MXGP 2018 : riparte la sfida tra Antonio CAiroli e Jeffrey Herlings. Ritorna Tim Gajser : La sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings riparte da Valkenswaard, in Olanda, dove questo weekend va in scena il GP d’Europa. Si tratta di un circuito senz’altro diverso da quello di Neuquen, in Argentina, dove il Mondiale MXGP si è aperto, ma con buona probabilità i due contendenti alla vittoria saranno gli stessi. Il primo round ha infatti già delineato che il titolo sarà un duello tra i portacolori della KTM. Lo schema delle ...