Aida Nizar VS Riccardo Ferri Lo scontro nonsense dopo la mancata occasione in Honduras

Marco Ferri attaccato da Aida Nizar : “Non può vivere senza fama” : Aida Nizar attacca di nuovo Marco Ferri de L’Isola dei famosi Aida Nizar è tornata a parlare di Marco Ferri sui suoi profili social. Innanzitutto, la donna spagnola portatrice di sano trash e che vorrebbe conquistare la televisione italiana, ha ringraziato Barbara D’Urso per averla ospitata a Domenica Live e per averla difesa ieri a Pomeriggio Cinque dagli attacchi del padre di Marco Ferri: “Ti voglio dire che il successo ...

Pomeriggio 5 : la sorella di Marco Ferri lo difende da Aida Nizar : Marco Ferri attaccato da Aida Nizar: la difesa della sorella a Pomeriggio Cinque Durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 è stata invitata da Barbara d’Urso anche la sorella di Marco Ferri, in seguito agli attacchi fatti da Aida Nizar fatti ai danni del figlio dell’ex calciatore a Domenica Live. Stefania Ferri è volata a Milano direttamente dallo Sri Lanka per difendere il fratello dalle terribili accuse che la showgirl spagnola ...

Stefania Ferri e Aida Nizar / La sorella di Marco e la star spagnola : "mito oppure mitomane?" (Pomeriggio 5) : Stefania Ferri e Aida Nizar, la sorella minore di Marco e la star spagnola l'una contro l’altra da Barbara d'Urso? Il dibattito si apre a Pomeriggio 5, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:16:00 GMT)

Stefania Ferri e Aida Nizar / La sorella di Marco e la star spagnola l'una contro l’altra? (Pomeriggio 5) : Stefania Ferri e Aida Nizar, la sorella minore di Marco e la star spagnola l'una contro l’altra da Barbara d'Urso? Il dibattito si apre a Pomeriggio 5, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:44:00 GMT)

Fenomeno Aida Nizar a Domenica Live : Aida Nizar E’ entrata in studio baciando il pavimento e ringraziando di essere in Italia. E questo già basterebbe a descrivere il personaggio. La spagnola Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello Vip iberico, è stata ospite ieri a Domenica Live e ha travolto lo studio regalando perle di modestia e prontezza in grado di mettere all’angolo qualsiasi ospite del salotto della D’Urso: “Barbara, lasciami inginocchiarmi e ...

Aida Nizar show a Domenica Live. Ecco chi è la vip spagnola alla quale Elettra Lamborghini aveva dato della cagona : Domenica Live - Aida Nizar E’ entrata in studio baciando il pavimento e ringraziando di essere in Italia. E questo già basterebbe a descrivere il personaggio. La spagnola Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello Vip iberico, è stata ospite ieri a Domenica Live e ha travolto lo studio regalando perle di modestia e prontezza in grado di mettere all’angolo qualsiasi ospite del salotto della D’Urso: “Barbara, lasciami ...

Barbara D'Urso - roba mai vista : Aida Nizar la ribalta in diretta - golpe a Domenica Live : C'è una donna che è riuscita a rubare la scena a Barbara D'Urso in casa sua. A Domenica Live è stato il giorno di Aida Nizar , showgirl spagnola ex Gran Hermano , la versione iberica del Grande ...

Domenica Live : chi è Aida Nizar - icona trash che ha monopolizzato Twitter : “Lasciatemi inginocchiarmi e baciare il pavimento per essere qui. La mia personalità è fatta per l’Italia, io amo questo Paese, sono una donna fantastica. Ringrazio Dio per avermi dato questa intervista”. Il ciclone Aida Nizar è ufficialmente sbarcato anche in Italia. La 42enne spagnola nella sua terra d’origine è un personaggio molto noto, soprattutto come “macchina da reality”. Ne ha fatti tre negli ultimi quindici anni: il Gran ...

Aida Nizar show a Domenica Live : le accuse a Marco Ferri : Domenica Live: chi è Aida Nizar che ha accusato Marco Ferri all’Isola dei Famosi Marco Ferri dell’Isola dei Famosi protagonista a Domenica Live. Barbara d’Urso ha invitato nel suo salotto televisivo Aida Nizar, la spagnola che ha condiviso con il figlio di Riccardo Ferri l’esperienza del Grande Fratello Vip in Spagna. La donna, davanti alla […] L'articolo Aida Nizar show a Domenica Live: le accuse a Marco Ferri ...

Aida Nizar stuzzica Daniele Interrante : “Hai chiesto il mio numero!” : Aida Nizar provoca Daniele Interrante a Domenica Live Inizio di puntata movimentato e incandescente quello di Domenica Live. Barbara D’Urso inizia le cinque ore di diretta su Canale 5 parlando de L’Isola dei Famosi. Tra i vari argomenti trattati riguardanti i naufraghi una grande discussione si è scatenata su Marco Ferri. Infatti, nel programma Videonews, è intervenuta Aida Nizar, showgirl spagnola che ha trascorso con il modello due mesi ...

'Marco Ferri cerca donne con i soldi'. Aida Nizar fa uno 'show' e attacca ancora il naufrago : 'Sono nata per essere qui con te. Dove sta la mia telecamera? La mia personalità è fatta per l'Italia'. Entrata dirompente quella di Aida Nizar a Domenica Live. Più che al ruolo di ospite, la star ...

Aida Nizar - rivelazioni su Marco Ferri/ Isola dei Famosi - star spagnola : scottanti verità? (Domenica Live) : Aida Nizar, rivelazioni su Marco Ferri: la star dei reality spagnoli scatenatissima contro il naufrago dell'Isola dei Famosi, oggi ospite di Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:25:00 GMT)

Domenica Live – Ventesima puntata del 4 marzo 2018 – Valeria Mazza - Aida Nizar - Lory Del Santo tra gli ospiti : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un connubio di argomenti […] L'articolo Domenica Live – ...

Luigi Mastrangelo e Aida Nizar pronti per L’Isola dei Famosi? : Isola dei famosi anticipazioni: Luigi Mastrangelo e Aida Nizar naufraghi? Sono tante le voci che si stanno riconcorrendo nelle ultime ore sui presunti sostituti dei naufraghi che si sono ritirati dall’attuale edizione de L’Isola dei famosi: Chiara Nasti, Francesco Monte, Craig Werwick e forse Giucas Casella, a causa delle sue condizioni di salute. Sembrerebbe ormai confermata la non partecipazione di Stefano Bettarini e Michela ...