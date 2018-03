“Adesso gioco io | basta” Una lite tra fratelli per motivi banali finita come peggio non

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) Una tragedia assurda, talmente atroce da non poter nemmeno sembrare vera. E invece purtroppo realmente andata in scena all’interno di un’abitazione, con una famiglia distrutta che ora piange la morte di una ragazza di soli 13 anni. A ucciderla, un colpo di pistola sparato all’improvviso dalno più piccolo di 9, che probabilmente non si rendeva nemmeno conto di quello che stava facendo in un momento di rabbia. Un caso avvenuto in America, per la precisione in Mississipi, e che riaccende ancora una volta il dibattito sull’opportunità di permettere che armi da fuoco siano acquistabili con tanta facilità e diffuse così frequentemente su tutto il territorio nazionale. A scatenare la follia del ragazzino,riporta il New York Times, un motivo tanto banale quanto agghiacciante. Stando a quanto emerso dalle prime indagini svolte sul luogo della ...