Accordo sempre più vicino tra M5s e Lega per le presidenze delle Camere Domani vertice

: C’eravamo tante amate. Una volta,che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insiemeIn. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra leParodi, chedi incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

: Silvio, "migranti sono unasociale. Subito via in 600mila":replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino".intese più vicine o lontane?(Pubblicato il Mon, 05 Feb16:30:00 GMT)

– Il mercato dell’si è concluso senza il colpo tanto desiderato da Spalletti e dai tifosi: ovvero quel Javier Pastore che avrebbe potuto aumentare la qualità della rosa nerazzurra. Non solo, il tecnico di Certaldo non avrà a disposizione neanche il centrocampista fisico che aveva richiesto, il Ramires della situazione per intenderci. I tifosi in queste ore si stanno scagliando contro Suning, intanto la ...