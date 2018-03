Abi | a gennaio sofferenze sotto 60 mld

Germania - stAbile il surplus commerciale di gennaio : Teleborsa, - S surplus della bilancia commerciale tedesca. A gennaio l' avanzo commerciale destagionalizzato si è attestato a 21,3 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 21,4 miliardi del mese ...

Stati Uniti : vendite in corso Abitazioni deludono le attese a gennaio : Negli Stati Uniti le vendite in corso di abitazioni hanno mostrato una flessione del 4,7% a gennaio rispetto al mese precedente quando erano aumentate dello 0,5 per cento. Gli analisti si attendevano ...

Euro Zona : M3 stAbile a gennaio. Scendono i prestiti al settore privato : Teleborsa, - Rimane stabile a gennaio , la massa monetaria M3 della Zona Euro . Il tasso di crescita annualizzato si attesta al 4,6%, risultando invariato rispetto al mese precedente. Il dato, ...

Abi - a gennaio prestiti in aumento.Tassi al minimo storico : Teleborsa, - Aumentano i prestiti famiglie e imprese, mentre il tasso sul totale dei prestiti tocca il minimo storico e calano le sofferenze. E' quanto sottolinea l' ABI nel consueto rapporto mensile ...

Banche : Abi - a gennaio tassi interesse restano a minimo storico al 2 - 69% : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – A gennaio 2018, i tassi di interesse applicati sui prestiti alla clientela si collocano su livelli molto bassi: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,69%, minimo storico (2,69% anche il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). minimo storico anche per il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese risulta pari a 1,45%, era 1,50% il mese precedente (5,48% a fine ...

Banche : Abi - a gennaio prestiti +1 - 8% su anno : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – A gennaio i prestiti a famiglie e imprese sono in crescita su base annua di +1,8%, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere (il tasso di crescita annuo risulta su valori positivi da 2 anni). E’ quanto rileva l’Abi nel rapporto pubblicato oggi. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a ...

Florida - senatore democratico : ‘Congresso responsAbile dell’epidemia di stragi di massa nelle scuole’. Da gennaio già 8 : Il Congresso è responsabile “dell’epidemia di stragi” negli Stati Uniti. L’accusa arriva dal democratico Chris Murphy in un intervento nell’aula del Senato la notte scorsa, subito dopo la notizia dell’ennesima sparatoria in una scuola americana, il liceo di Parkland in Florida, dove uno studente che era stato espulso per comportamenti violenti ha ucciso 17 persone e ne ha ferite 15. “L’epidemia di stragi di massa, ...

USA - stAbile l'inflazione a gennaio ma accelera il tasso mensile : Teleborsa, - accelera, su base mensile, l'inflazione negli Stati Uniti confermandosi sopra l'obiettivo della Federal Reserve , 2%, . Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi ...

Coppa Italia - semifinale Milan-Lazio oggi 31 gennaio in diretta Rai e streaming - probAbili formazioni : In attesa di poter vedere la semifinale di Coppa Italia in diretta tv e streaming, ecco quali sono le probabili formazioni per entrambe le squadre protagoniste, Milan-Lazio . Milan , 4-3-3, ...

