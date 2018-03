A Ponzano Romano i cavalli rischiano di morire per assenza di cure

Non vogliamo una centrale a biogas a Ponzano Romano! : di Roberta Lombardi, candidata presidente MoVimento 5 Stelle per la Regione Lazio Ieri ho incontrato diverse associazioni, comitati, rappresentanti di aziende agricole e realtà produttive della Bassa Sabina. Ci siamo riuniti in piazza a Poggio Mirteto, come una vera comunità. È stato un bel momento e abbiamo affrontato diversi temi. Principalmente, il caso del progetto della centrale a biogas di Ponzano Romano della Sogliano Ambiente. Un ...