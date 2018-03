6 modi in cui una doula può essere di aiuto

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018) Se n’è sentito parlare soprattutto nelle ultime settimane, quando Chiara Ferragni, l’influencer più famosa al mondo, ha chiesto durante le sue stories consigli ai fan sull’argomento: è bene averla? Perché? Qualepuò dare? Insomma, le normali domande di routine di una ragazza che sta per diventare madre e vuole il meglio per il suo bambino. LEGGI ANCHEChiara Ferragni vuole chiamare unaprima del parto. Ecco chi è e cosa fa Ma chi è la? E qual è il suo ruolo? È una figura non medica né professionale, una donna che forte della sua esperienza nel settore natale, assiste la futura mamma in tutto il suo percorso, dalla gravidanza alla nascita, fino al postpartum. Il sostantivo è di origine greca: per gli antichi greci infatti era la ‘erva della donna, colei che assisteva la padrona di casa e la aiutava con i figli e le faccende domestiche. Oggi ...