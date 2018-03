: Borsa Tokyo cala in attesa tassi Usa e per rafforzamento yen #investing.com - Notizie #Finanza #Azioni - FXS_Stocks_IT : Borsa Tokyo cala in attesa tassi Usa e per rafforzamento yen #investing.com - Notizie #Finanza #Azioni - InvestingItalia : #Borsa Tokyo cala in attesa tassi Usa e per rafforzamento yen - - infoiteconomia : Borsa di Tokyo chiude in deciso calo su tensioni politiche e novità Cupertino (Investire Oggi)… -

-,% Ladiavvia gli scambi in calo, in scia alla contrazione registrata dagli indici azionari statunitensi, e in attesa di maggiori indicazioni dalla riunione della Federal Reserve, mentre non si attenuano le accuse di clientelismo per l'amministrazione del premier Shinzo Abe, ancora sulla difensiva. L'indice Nikkei cede lo 0,78%, a quota 21.313,95, con unadi 166punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, poco sopra quota 106,(Di martedì 20 marzo 2018)