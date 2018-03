Yi Discovery Action Camera | la migliore Action Cam economica?

chimerarevo

: Marquei como visto Star Trek: Discovery - 1x10 - Despite Yourself - josydepaulo : Marquei como visto Star Trek: Discovery - 1x10 - Despite Yourself - _Lady_Graham : Marquei como visto Suits - 2x4 - Discovery - umberto_sacco : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il mercato dellecam è sempre più serrato: non è sempre necessario spendere cifre esorbitanti per accaparrarsi l’ultimo prodotto, anche perché dipende molto dalle proprie esigenze. Per questo motivo troverete di sicuro interesse la Yi, prodotta dall’azienda cinese che spesso troviamo associata anche al nome di Xiaomi. Questacam ultra HD è stata capace di convincere proprio tutti sulla sua efficienza, grazie anche al suo prezzo. Nel mercato dellecam la più blasonata è sicuramente GoPro ma Yi è oramai molto più di una semplice alternativa. L’azienda cinese ha saputo sempre portare sul mercato prodotti dall’ottima qualità e ad un prezzo contenuto. La Yiè un modello di fascia media che ha come caratteristica principale l’ottimo sensore video Sony IMX377 che ci permette di scattare foto a 16 ...