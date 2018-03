XXIV Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia

vanityfair

: RT @policlinicoMI: [SaveTheDate] #17marzo Giornata Italiana Lotta alla #Sclerodermia… - CosimoBruni : RT @policlinicoMI: [SaveTheDate] #17marzo Giornata Italiana Lotta alla #Sclerodermia… - guidol81 : Le decisioni del #GiudiceSportivo, nessuno squalificato per la #Fezzanese - guidol81 : Le decisioni del #GiudiceSportivo, nessuno squalificato per la #Fezzanese - -

(Di lunedì 19 marzo 2018) @stockadobe In Italia la, o sclerosi sistemica, colpisce circa 25 mile persone – principalmente donne di età compresa dai 40 ai 50 anni – con una media di circa 200 nuovi casi all’anno. Il significato etimologico della parola è pelle dura, proprio perché il sintomo principale è l’indurimento e inspessimento dell’epidermide. Laè una malattia rara, cronica, evolutiva, di origine autoimmune che si manifesta, principalmente, su mani, braccia, gambe e la zona attornobocca, ma può estendersi anche a capillari e organi interni. Purtroppo non vi è ancora certezza sull’origine della malattia, ma sicuramente la causa scatenante è l’alterazione del sistema immunitario che aggredisce, in modo anomalo, i tessuti connettivi dell’organismo (quindi pelle, rivestimento dei capillari, cuore e vasi linfatici) determinando una ...