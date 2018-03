XFactor | Levante non confermata | Agnelli in forse | il no di Ermel Meta Fedez e la

LEVANTE DA CATTELAN/ "XFactor per me è stata una grande scuola..." (Epcc) : LEVANTE, cantautrice italiana di grande successo ospite a E poi c’è CATTELAN. Protagonista nei più grandi teatri italiani con il suo nuovo Tour ‘Caos in Teatro’. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:21:00 GMT)