X Factor 2018 - Levante non ci sarà/ Mara Maionchi e Fedez giudici riconfermati - Ermal Meta rifiuta : X Factor 2018, Levante non ci sarà: chi prenderà il suo posto? Mara Maionchi e Fedez giudici riconfermati, Ermal Meta rifiuta ma il sogno di Sky resta Maria De Filippi.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:37:00 GMT)

Ermal Meta a X Factor 2018? Le ultime indiscrezioni sulla nuova giuria del talent show : Ermal Meta a X Factor 2018? Secondo alcune indiscrezioni di Davide Maggio, il cantautore sarebbe stato contattato dalla produzione Sky per il ruolo di giudice nel noto talent show. In vista della dodicesima edizione di X Factor, la produzione è alla ricerca, oltre che dei talenti, anche dei nomi dei giudici che dovranno sedersi al tavolo e capitanare le rispettive squadre degli Under Uomini, Donne, gli Over e i Gruppi. Nonostante manchino ...

X Factor 2018 : Levante non ci sarà - Ermal Meta rifiuta : Levante Levante leva le tende. E’ stata la scommessa dell’ultima edizione di X Factor e non può dirsi vinta. Sky e Fremantle hanno deciso di non confermare la cantante “con la riga in mezzo” per l’edizione 2018 del talent show di Sky Uno. I confermati Mara Maionchi e Fedez, dunque, dovranno fare a meno della loro compagna di giuria. Poco male, però, visto che le cronache parlano di rapporti poco idilliaci tra ...

X Factor 2018 - nuovi giudici : Neffa favorito - Tommaso Paradiso non convince - no di Coez : X Factor 12, quali saranno i giudici? Ecco le prime indicrezioni. X Factor 2018, nuovi giudici: Neffa convince, Coez rifiuta La giuria della dodicesima edizione di X Factor, in onda da metà settembre su Sky Uno, potrebbe essere nuova per due dei quattro componenti (Levante e Manuel Agnelli a rischio). Secondo Tv Zoom.it “pare che […] L'articolo X Factor 2018, nuovi giudici: Neffa favorito, Tommaso Paradiso non convince, no di Coez ...

Maria De Filippi giudice a X Factor 2018? Mara Maionchi non esclude la sua partecipazione : Alzasse la mano chi vorrebbe vedere Maria De Filippi a X Factor 2018. C'è sicuramente chi pensa che la bionda conduttrice debba curare solo ed esclusivamente i suoi programmi e chi invece è incuriosito dall'idea di vederla in panni inediti: sì, fa il giudice anche a Tu si que vales, ma sappiamo bene tutti che a X Factor il meccanismo è molto diverso e starà a lei decidere quale dovrà essere la sua squadra di cantanti. Se parliamo di Maria De ...

Maria De Filippi giudice a X Factor 2018? Mara Maionchi non esclude la sua partecipazione : Alzasse la mano chi vorrebbe vedere Maria De Filippi a X Factor 2018. C'è sicuramente chi pensa che la bionda conduttrice debba curare solo ed esclusivamente i suoi programmi e chi invece è incuriosito dall'idea di vederla in panni inediti: sì, fa il giudice anche a Tu si que vales, ma sappiamo bene tutti che a X Factor il meccanismo è molto diverso e starà a lei decidere quale dovrà essere la sua squadra di cantanti. Se parliamo di Maria De ...

X Factor 2018 : confermati Fedez - Mara Maionchi e Cattelan : Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni e conferme sulla prossima edizione di X Factor 2018: scopriamo di cosa si tratta A circa due mesi dalla conclusione di X Factor 11 con la vittoria di Lorenzo Licitra, si comincia già a parlare della prossima edizione del talent show musicale. Tra conferme e smentite, la prossima edizione di X Factor 2018 comincia a prendere forma. X Factor 2018: Mara Maionchi e Fedez ci saranno La prossima edizione ...

I giudici di X Factor 2018 - tra conferme e smentite arriva la prima novità : Maria De Filippi sarà in giuria? : Conclusasi da due mesi l'undicesima edizione del talent di Sky Uno, arrivano già le prime conferme per i giudici di X Factor 2018. Della dodicesima edizione del programma non si sanno ancora le date precise, ma il direttore generale di Fremantle Media (società di produzione di X Factor) Gabriele Immirzi ha rivelato in un'intervista al Messaggero chi tra i giudici ritroveremo anche quest'anno. A capo della conduzione di X Factor 2018, ...

Mara Maionchi confermata a X Factor 2018 : Mara Maionchi Dopo Fedez e il conduttore Alessandro Cattelan, arriva un’altra conferma per la prossima edizione di X Factor. Insieme al rapper, tra i giudici della dodicesima edizione del talent show di SkyUno ci sarà anche Mara Maionchi. X Factor 2018: sì a Maionchi e Fedez, no a Morgan Ad annunciare la presenza della giurata a X Factor 2018 è Gabriele Immirzi, direttore generale di FremantleMedia, la casa di produzione del ...

X Factor 2018 : Fedez e Mara Maionchi confermati - il sogno proibito di Maria De Filippi giudice… : X Factor 12, chi ci sarà in giuria nell’edizione in onda da settembre 2018 su Sky Uno? Due le riconferme, uno il “sogno proibito”. X Factor: “Fedez non ha chiesto l’esclusione di Levante in giuria” Gabriele Immirzi, direttore generale di Fremantle Media Italia, intervistato da Il Messaggero, parla anche del fortunato talent show di Sky. […] L'articolo X Factor 2018: Fedez e Mara Maionchi confermati, il ...

Laura Pausini/ Cortisone e il no a X Factor Spagna le permetteranno di esserci (Sanremo 2018) : Laura Pausini al Festival di Sanremo. La presenza della super ospite rimandata ad oggi a causa di una laringite. Le ultime notizie sulla presenza della cantante(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Lo stato sociale (e la Vecchia) / Una vita in vacanza : l'accusa della band a X Factor (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo stato sociale si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:45:00 GMT)