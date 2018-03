World Water Day | il 74% degli italiani beve quella del rubinetto

L’ottavo World Water Forum riunisce leader mondiali e migliaia di esperti per la Giornata Mondiale dell’Acqua : Più di 840 milioni di persone in tutto il mondo, ovvero una persona su nove, non hanno accesso all’acqua sicura, e 2,3 miliardi, ovvero una persona su tre, non hanno accesso ai servizi igienici. “Nel mondo ci sono più persone con un cellulare che con un bagno”, ha spiegato l’attore Matt Damon, che da anni si dedica all’attivismo sul tema. Nello sforzo globale di evitare crisi idriche diffuse e di migliorare ...

A Brasilia il World Water Forum : Sarà la capitale del Brasile, Brasilia, a ospitare dal 18 al 23 marzo il World Water Forum, il vertice internazionale in cui si discuteranno i problemi legati all’acqua e si proporranno soluzioni a quelli più urgenti, coinvolgendo anche gli enti locali. Fondato dal World Water Council (il Consiglio Mondiale dell’Acqua), il Forum avrà come tema la condivisione dell’acqua (“Sharing Water”) per accendere i riflettori sul ruolo che ...

A Brasilia il World Water Forum. : Il Council si concentra sulla dimensione politica della sicurezza delle risorse idriche, l'adattamento e la sostenibilità, e lavora per mettere l'acqua in cima all'agenda politica. Istituito nel 1996 ...

World Water Forum : a Brasilia dal 18 al 23 marzo 2018 il più grande evento al mondo sul tema dell’acqua : Il Consiglio Mondiale dell’Acqua (World Water Council – WWC) annuncia la data del prossimo World Water Forum, il più grande evento al mondo sul tema dell’acqua, che si terrà questo mese nella capitale del Brasile, Brasilia. Dal 18 al 23 marzo 2018 si terrà l’incontro globale tra capi di stato, ministri, decision maker di alto livello, esperti e professionisti del settore, enti locali e ricercatori da tutto il mondo, che ...