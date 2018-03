Wonder Woman 2 | le riprese inizieranno a giugno negli Stati Uniti - Best Movie

Lynda Carter vittima di violenza e molestie sul set di Wonder Woman : L'eroina di Wonder Woman di recente ha regalato al suo pubblico una serie di apparizioni anche in Supergirl ma oggi torna alla ribalta della cronaca non per un altro ruolo o per il ritorno nella serie The CW ma per unire la sua voce al movimento #MeToo. Anche la bellissima Lynda Carter è stata vittima di molestie sessuali sul set e oggi lo racconta in una lunga intervista a cuore aperto al The Daily Beast. Il racconto di Lynda Carter non ...

Anche Lynda Carter - la Wonder Woman anni 70 - è stata vittima di abusi : Anche l’attrice americana Lynda Carter, l’iconica Wonder Woman del piccolo schermo nella popolare serie anni Settanta, è stata vittima di molestie sessuali. Lo ha rivelato lei stessa, per la prima volta dopo quaranta lunghi anni, in una lunga intervista al Daily Beast. Lynda Carter, gli abusi e Bill Cosby Lynda Carter, oggi 66enne, ha raccontato di essere stata abusata più volte, Anche sul set. Non svela il nome di chi le avrebbe ...

Anche Lynda Carter dice #MeToo : «Le molestie che ho subìto sul set di Wonder Woman» : Prima di Gal Gadot c’era Lynda Carter. L’attrice, oggi 66 anni, è passata alla storia per aver indossato il costume di Wonder Woman nella serie tv cult degli anni ’70. Di quei giorni, però, Lynda non ricorda solo i riflettori. In un’intervista al Daily Beast, sulla scia del movimento #MeToo, ha rivelato per la prima volta di essere stata Anche lei vittima. Erano gli anni ’70, le donne iniziavano a rivendicare i ...

Lynda Carter - la prima ‘Wonder Woman’ : “Anch’io sono stata abusata sul set” : Lynda Carter, la prima ‘Wonder Woman’: “Anch’io sono stata abusata sul set” L’attrice protagonista della serie tv cult degli Anni Settanta ha rivelato di essere stata abusata sessualmente più volte. “Chi l’ha fatto sta subendo una specie di punizione divina” ha detto senza confermare le voci su Bill Cosby. Continua a leggere L'articolo Lynda Carter, la prima ‘Wonder Woman’: ...

Lynda Carter - la prima 'Wonder Woman' : "Anch'io sono stata abusata sul set" : L'attrice protagonista della serie tv cult degli Anni Settanta ha rivelato di essere stata abusata sessualmente più volte. "Chi l'ha fatto sta subendo una specie di punizione divina" ha detto senza confermare le voci su Bill Cosby.

Lynda Carter - la prima 'Wonder Woman' : 'Anch'io abusata sul set' : Inoltre si è detta soddisfatta degli effetti del movimento #metoo , con cui centinaia di donne hanno denunciato gli abusi subiti a Hollywood e fuori dal mondo del cinema.

Tomb Raider - Lara Croft sarà la nuova Wonder Woman? : Hollywood spera che Lara Croft possa essere la nuova eroina di successo: se ci riuscirà lo scopriremo il 15 marzo, quando 'Tomb Raider' esce in Italia e nel mondo

Rachel Weisz : «Bond lui - Wonder Woman noi» : Il servizio completo lo trovate sul numero 9 di Vanity Fair, in edicola dal 28 febbraio 2018 Verso la fine dell’intervista, Rachel Weisz decide di ribaltare i ruoli e incomincia lei a fare domande. Siamo inevitabilmente arrivate a parlare del movimento #MeToo e forse per svicolare, o perché davvero interessata, incalza: «E in Italia com’è la situazione? Ci sono stati casi? Che si fa? Come stanno le donne?». Sembra davvero coinvolta. Che non ...

Wonder Woman 2 : svelato il villain e l’attrice che ha rifiutato il ruolo : Wonder Woman 2 arriverà nelle nostre sale nel corso del 2019, le riprese inizieranno questo maggio con sempre Gal Gadot nel ruolo dell’amazzone e grazie al sito That Hashtag Show veniamo a conoscenza del villain ufficiale ovvero Cheetah, nota avversaria e arci-nemica di Wonder Woman. La notizia bomba però è che a quanto pare la Warner Bros. avrebbe chiesto a, niente meno che, Emma Stone di impersonare la felina ma lei avrebbe rifiutato. ...

Chi è Sofia - la Wonder Woman dello sci : La stagione 2016-2017 l'ha consacrata tra i grandi, con un record di 11 podi in Coppa del Mondo. Risultati che la 25enne conquista ogni giorno, grazie a "quel fuoco dentro che da anni mi scalda e che ...

«Wonder Woman esiste» : da Gentiloni a Gassmann - il trionfo e la festa social : Dal premier Gentiloni a Alessandro Gassmann, la festa social per il trionfo dell'azzurra in discesa libera

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Carolina Kostner : “Non sono Wonder Woman - posso sbagliare. Ho energie positive” : Carolina Kostner non è riuscita nell’impresa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante doveva trascinare la squadra verso una difficilissima medaglia nel team event ma purtroppo ha commesso degli errori nel corso del suo programma libero che l’hanno relegata al quarto posto. Una prova sottotono da parte dell’altoatesina che avrà però la possibilità di andare a caccia del podio nella prova ...

Wonder Woman 2 sarà il primo film ad adottare le linee guida anti-molestie della PGA - Best Movie : ... così come con altre organizzazioni della nostra comunità, finchè le molestie sessuali non saranno del tutto eliminate dal mondo dello spettacolo." Fonte: ScreenRant

Sci - Cortina : Julia Mancuso come Wonder Woman : Cortina D'AMPEZZO - Pettorale 31 e con una mantellina rossa da Wonder Woman, la statunitense Julia Mancuso ha dato a 33 anni l'addio alle gare nella discesa di Cortina d'Ampezzo. Per lei - ...