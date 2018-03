Wolff | ' Per il Mondiale mi aspetto una lotta a tre'

Formula 1 - Wolff : 'Curioso della Ferrari - manca poco per vincere' : 'La Ferrari ha capito che le manca poco per vincere il Mondiale. L'anno scorso la loro macchina era la più veloce quando è cominciata la stagione. Poi, per una serie di circostanze sfortunate, non ...

F1 Mercedes - Toto Wolff : «La nuova auto non deve perdere il carattere» : TORINO - Dalla W08 alla nuova W09: l'obiettivo della Mercedes è partire dalla 'diva', così venne definita da Toto Wolff, senza però farle perdere il carattere nel tentativo di migliorarla. Mercedes ...

F1 Mercedes - la ricetta di Wolff Per continuare a vincere : TORINO - 'Se mi aspetto il quinto titolo consecutivo? Partiamo tutti da zero punti. La cosa più importante è rimanere umili ma motivati ed energici per provare a vincere di nuovo'. Il direttore della ...

Wolff : "Vi spiego perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca" : NEW YORK - L'ultima ramificazione di 'Fire and Fury', il libro di Michael Wolff su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca, riguarda di nuovo Stephen Bannon, per molti mesi il consigliere più ...

Wolff : «Vi spiego perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca» : Intervista esclusiva all’autore di “Fire and Fury”, il libro su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca che ha sconvolto l’entourage di Trump e portato alla cacciata dell’ex consigliere e stratega del presidente, Stephen Bannon...

Bannon si scusa con Trump per il libro di Wolff - però conferma tutto : Roma - Colpito dal contraccolpo provocato dal libro di Michael Wolff, Steve Bannon si dice adesso 'rammaricato' . Dichiarazioni riportate in esclusiva da Axios in cui l'ex consigliere che ha guidato ...