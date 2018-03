Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17623 [Skip Ahead] : Un nuovo aggiornamento (build 17623) è stato rilasciato per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al programma Insider nel canale Skip Ahead. Novità Introducing High Efficiency Image File Format (HEIF) in Windows 10 The High Efficiency Image File Format (HEIF) has arrived for Windows 10 and the Photos app! HEIF is an image container that leverages modern codecs like HEVC to improve quality, compression, and capabilities compared to earlier ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17623 [Skip Ahead[ : Un nuovo aggiornamento (build 17623) è stato rilasciato per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al programma Insider nel canale Skip Ahead. Novità Introducing High Efficiency Image File Format (HEIF) in Windows 10 The High Efficiency Image File Format (HEIF) has arrived for Windows 10 and the Photos app! HEIF is an image container that leverages modern codecs like HEVC to improve quality, compression, and capabilities compared to earlier ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile la build 17123 : Dona Sarkar e il suo team hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 4 (o conosciuto anche come Spring Creators Update) per tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast. La build è numerata 17123. Novità Introducing High Efficiency Image File Format (HEIF) in Windows 10 The High Efficiency Image File Format (HEIF) has arrived for Windows 10 and the Photos app! HEIF is an image container that leverages ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile la build 17120 [Insider fast] : Dona Sarkar e il suo team hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 4 (o conosciuto anche come Spring Creators Update) per tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast. La build 17120 introduce molti fix di bug e alcuni miglioramenti di tipo aziendale ed enterprise per quanto concerne Windows Defender Application Guard. Novità Windows Defender Application Guard (WDAG) Improvements The Windows Defender ...

Windows 10 Redstone 4 : ulteriori informazioni rivelano che si chiamerà Spring Creators Update : Il nome ufficiale e pubblico di Redstone 4, il prossimo major Update di Windows 10, sembra essere a tutti gli effetti “Spring Creators Update”. Dopo essere apparso “erroneamente” sul Windows Blog in un articolo relativo ad una build Insider, Spring Creators Update appare ora anche nella schermata di PowerShell come testimonia l’immagine pubblicata da un utente sul proprio profilo Twitter. ...

Windows 10 Redstone 4 : ulteriori informazioni rivelano che si chiamerà Spring Creators Update : Il nome ufficiale e pubblico di Redstone 4, il prossimo major Update di Windows 10, sembra essere a tutti gli effetti “Spring Creators Update”. Dopo essere apparso “erroneamente” sul Windows Blog in un articolo relativo ad una build Insider, Spring Creators Update appare ora anche nella schermata di PowerShell come testimonia l’immagine pubblicata da un utente sul proprio profilo Twitter. ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17618 con il ritorno di Windows Sets [Skip Ahead] : Microsoft ha distribuito quest’oggi, per gli utenti Insider iscritti al ramo Skip Ahead, il secondo aggiornamento di Windows 10 Redstone 5, il cui roll-out pubblico sarebbe previsto per l’autunno 2018. Oltre ai fix di bug, la build 17618 introduce una sola novità ma estremamente importante: il ritorno di Windows Sets! Questo rappresenta probabilmente uno dei cambiamenti dell’esperienza utente legate alla UI più importanti nella ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile la build 17115 [Insider] : Da pochissimi minuti Microsoft ha iniziato la distribuzione della build 17115 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 4 appartenenti al ramo Fast. Novità A new privacy settings layout in the set up experience This spring, we will release an update to Windows 10 that will include changes to the set up experience for privacy settings. This new design conveys focused information to help our customers make focused choices about their privacy and ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile la build 17112 : Da pochissime ore Microsoft ha iniziato la distribuzione della build 17112 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 4 appartenenti al ramo di distribuzione Fast! In questa nuova build non ci sono novità da registrare, ma una semplice lista di bug fix. Eccola: We fixed an issue where selecting a notification after taking a screenshot or game clip opened the Xbox app’s home screen instead of opening the screenshot or game clip. We fixed an issue ...

Windows 10 Redstone 4 : disponibile al download la build 17110 : Se siete degli utenti Windows Insider iscritti al ramo di distribuzione fast, sarete felici nel sapere che un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 4 (build 17110) è stato appena distribuito da Microsoft. Non ci sono novità particolari da segnalare ma soltanto alcuni fix di bug e dei miglioramenti per quanto concerne le funzionalità Enterprise. Changelog Enterprises can now run custom actions during feature update: In RS4, we are adding a new ...

Windows 10 : alcuni font di sistema saranno a pagamento con Redstone 4 [RUMOR] : Abbiamo già visto che, con l’aggiornamento Redstone 4 di Windows 10 in arrivo ad aprile e il cui nome ufficiale potrebbe essere Spring Creators Update, sarà possibile scaricare i font di sistema direttamente dal Microsoft Store. Stando alle ultime informazioni, tuttavia, non tutti i font potranno essere installati gratuitamente bensì alcuni di essi saranno a pagamento e, per essere utilizzati, bisognerà sborsare qualche euro. Anche se ...

Windows 10 : in arrivo il supporto alle finestre multiple con Redstone 4 : Microsoft, dopo una valanga di feedback a riguardo, si è decisa finalmente ad introdurre nelle UWP il supporto alle istanze multiple. In un post pubblicato sul Windows Dev Center, viene comunicato agli sviluppatori che, a partire dall’SDK di Redstone 4 (aka Spring Creators Update), potranno inserire nelle loro app questa funzionalità molto utile in diverse occasioni come nei software relativi all’apertura di file, ad esempio basti ...

Windows 10 Redstone 5 : cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo major update di Microsoft? : Windows 10 Redstone 4 è vicinissimo al rilascio pubblico che dovrebbe iniziare ad aprile. Ormai la maggior parte delle novità di quest’ultimo major update le conosciamo grazie alla build Insider Preview. In questo articolo però, ci concentreremo su Redstone 5 che, secondo alcune indiscrezioni, sarà molto più ricco e importante rispetto al predecessore con una moltitudine di novità sul carattere funzione ed estetico. Nonostante non ci siano ...

Windows 10 : in arrivo il supporto alle finestre multiple con Redstone 4 : Microsoft, dopo una valanga di feedback a riguardo, si è decisa finalmente ad introdurre nelle UWP il supporto alle istanze multiple. In un post pubblicato sul Windows Dev Center, viene comunicato agli sviluppatori che, a partire dall’SDK di Redstone 4 (aka Spring Creators Update) potranno inserire nella loro app questa funzionalità molto utile in diverse occasione come nei software relativi all’apertura di file, ad esempio basti ...