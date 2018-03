WhatsApp | come scoprire se qualcuno ha bloccato il profilo vostro

Come usare WhatsApp in segreto con un "profilo invisibile" : Per coloro che hanno un cellulare con sistema operativo Android c'è un'opzione poco nota, ma di cui sia sta parlando molto in queste ore. usare WhatsApp in segreto In pratica è possibile...

WhatsApp - ecco come rendere più sicure conversazioni e scambio di documenti : Nell’ottica di una società sempre più digitale e social e in un mondo umano e lavorativo immerso in una continua sfida a chi corre più veloce, Whatsapp ormai ha il dominio assoluto. Ha surclassato le mail, ha rottamato le telefonate e si è autoproclamato governatore delle comunicazioni per velocità, facilità d’utilizzo e fama. Basti pensare al numero di utenti mensili, pari ad oltre un miliardo e mezzo… Ma Whatsapp non è solo il piccione ...

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link : ecco come riconoscerlo : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. In rete circola un messaggio truffa che punta a danneggiare il vostro dispositivo mobile(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:49:00 GMT)

Instagram come WhatsApp con chiamate e videochiamate in arrivo? Il punto : Presto saranno disponibili chiamate e videochiamate su Instagram? Il noto social di condivisione di immagini, potrebbe essere pronto ad una svolta epocale per fare concorrenza anche e soprattutto a WhatsApp e per rosicchiare utenza all'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo? Le ultime indiscrezioni della rete sembrerebbero suggerire proprio questa svolta che potrebbe essere poi non così lontana. Non è la prima volta che si ...

Truffe WhatsApp - quali sono e come difendersi : ... non è più il tempo delle e-mail dei Principi nigeriani pronti a tutto pur di sposarvi, ora le Truffe vengono architettate seguendo gli avvenimenti di cronaca e offrendo buoni sconto che sembrano ...

Come ripristinare chat WhatsApp : La necessità di ripristinare le chat di WhatsApp potrebbe essere dovuta a diverse situazioni, tutte guidate dalla volontà di non perdere le conversazioni intrattenute con i propri contatti. Per esempio, si potrebbe dover ripristinare le chat a causa di un cambio di smartphone oppure in virtù della necessità di formattare il proprio. Nella guida di oggi ci occuperemo proprio di questo delicato argomento, affrontandolo per ogni sistema operativo ...

Come non salvare foto e media WhatsApp : WhatsApp fa ormai parte della vita di miliardi di persone in tutto il mondo, che lo utilizzano quotidianamente per scambiare messaggi con amici e conoscenti. Sfruttare la rete internet per chattare ha ormai soppiantato l’utilizzo dei classici SMS, in favore delle applicazioni di messaggistica istantanea. In questo modo, oltre ai messaggi di testo è possibile inviare foto, video e GIF, personalizzando le conversazioni e rendendole molto ...

WhatsApp - come eliminare “per tutti” i messaggi inviati (e come recuperarli) : ecco la verità : Ops, ho sbagliato, cancello subito il messaggio. Facile no? Ora però il salvagente in caso di burrascose tempeste digitali potrebbe non essere più così tanto sicuro. Nel mirino, infatti, sono finiti WhatsApp e la sua funzione che permette di eliminare “per tutti” i messaggi inviati, una delle ultime novità introdotte dalla piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Quante volte è capitato di sbagliare a scrivere un messaggio e volerlo ...

WhatsApp - come eliminare “per tutti” i messaggi inviati : ecco la verità : Ops, ho sbagliato, cancello subito il messaggio. Facile no? Ora però il salvagente in caso di burrascose tempeste digitali potrebbe non essere più così tanto sicuro. Nel mirino, infatti, sono finiti WhatsApp e la sua funzione che permette di eliminare “per tutti” i messaggi inviati, una delle ultime novità introdotte dalla piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Quante volte è capitato di sbagliare a scrivere un messaggio e volerlo ...

Come evitare che WhatsApp consumi il vostro pacchetto dati : Il problema è che spesso non monitoriamo la quantità di dati che consumiamo durante lo streaming di video o di altri contenuti multimediali che ci vengono inviati su WhatsApp. Questo perché siamo ...

WhatsApp e Messenger - il carattere indiano che blocca l’iPhone : ecco come risolvere il problema : Apple ha finalmente risolto il problema del carattere della lingua indiana che bloccava temporaneamente il funzionamento degli iPhone e dei Mac. Oggi è stato diffuso l’aggiornamento del sistema operativo iOS 11.2.6 che rende la ricezione del carattere innocua. Negli iPhone che ancora non sono aggiornati, quando il carattere viene visualizzato sulle app di messaggistica istantanea come iMessage, Messenger e Whatsapp, accadeva che il ...

Aggiornamento gruppi WhatsApp : arriva la descrizione - a cosa serve e come utilizzare la funzione : La nuova funzione di descrizione in Aggiornamento per i gruppi WhatsApp era stata anticipata da tempo da una serie di indiscrezione e da oggi è realtà, per una buona fetta di utenti che utilizzano l'applicazione di messaggistica. cosa prevede l'opzione e come può essere utilizzata al meglio? I gruppi WhatsApp da oggi nella loro versione Android (in realtà la beta 2.18.54) e in quella Windows Phone (anche questa nell'update test 2.18.28 ...

Come condividere video Facebook su WhatsApp : Riuscire a trasferire contenuti fra diverse applicazioni è una funzione davvero importante che tutte le app dovrebbero offrire. Purtroppo non sempre è così e sempre più spesso capita di non riuscire a portare a termine questa operazione. In particolare, se utilizziamo lo smartphone o il PC, può tornare molto utile prendere un video, una foto o un documento in un ambiente “X” e poterlo spostare in un ambiente “Y”. Questo è ...