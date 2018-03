Voto multiplo | palloncini per oscurare le telecamere e osservatori picchiati Gli

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) Vladimir Putin può festeggiare la quarta elezione, ma sull'oltre il 70% dei consensi ottenuti c'è l'ombra di brogli elettorali. Ad avanzare la tesi delinquinato sonoindipendenti e giornalisti non allineati con il governo russo che, nel corso dele a urne chiuse, hanno pubblicato immagini che dimostrerebbero gli stratagemmi usati per condizionare il.In alcuni video pubblicati su Youtube si vedono uomini che infilano pacchi di schede nelle urne, senza che né poliziotti né impiegati intervengano. In altre immagini, invece, si vedono persone non identificate impiegare molto tempo per infilare la scheda nell'urna, mentre una coda si forma alla spalle.Per fugare il sospetto di eventuali brogli, per la prima volta sono state installatedi sicurezza all'interno delle sedi. Ma, in alcuni casi - denunciano molti utenti su Twitter ...