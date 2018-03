Vladimir Luxuria difende Eva Henger | ' E' stata attaccata ingiustamente | è dolcissima

Vladimir Luxuria difende Eva Henger dalle critiche : Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria si schiera dalla parte di Eva Henger Come tutti sapranno bene, Eva Henger , circa due mesi fa, ha fatto un’incredibile rivelazione su Francesco Monte, che ha creato polemiche a non finire. Cosa ha detto? In pratica la donna, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di aver trasgredito il regolamento, fumando della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality ...

Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi : Vladimir Luxuria lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi per quanto riguarda il canna gate de L’Isola dei famosi. Vladimir ha confessato quelli che sono i suoi sospetti al settimanale “Nuovo” in un’intervista non risparmiandosi nei confronti della Marcuzzi . «Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una ...

Francesco Monte e Paola hanno finto? Lo dice Vladimir Luxuria : Francesco Monte ultimamente fa parlare molto di sé, non solo per il 'canna-gate' ma anche per il feeling instaurato durante il reality con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura a Ciao Darwin. Molti hanno pensato che stesse per nascere una bella storia d'amore tra i due, ma non tutti sono dello stesso avviso, in particolare Vladimir Luxuria che ha espresso la propria opinione a Mattino 5. Secondo Luxuria, Paola sarebbe una pessima attrice in fatto ...