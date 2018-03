Vladimir Luxuria difende Eva Henger dalle critiche

Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi : Vladimir Luxuria lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi per quanto riguarda il canna gate de L’Isola dei famosi. Vladimir ha confessato quelli che sono i suoi sospetti al settimanale “Nuovo” in un’intervista non risparmiandosi nei confronti della Marcuzzi . «Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una ...

Francesco Monte e Paola hanno finto? Lo dice Vladimir Luxuria : Francesco Monte ultimamente fa parlare molto di sé, non solo per il 'canna-gate' ma anche per il feeling instaurato durante il reality con Paola Di Benedetto, ex Madre Natura a Ciao Darwin. Molti hanno pensato che stesse per nascere una bella storia d'amore tra i due, ma non tutti sono dello stesso avviso, in particolare Vladimir Luxuria che ha espresso la propria opinione a Mattino 5. Secondo Luxuria, Paola sarebbe una pessima attrice in fatto ...