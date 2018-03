Vitrociset : cresce portafoglio ordini - aggiornato piano industriale : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Un esercizio in linea con l’ultimo forecast, sia in termini di ricavi che di ebitda, ed un portafoglio ordini in crescita e superiore a 2 volte il fatturato. E’ quanto emerge dai dati preconsuntivi del bilancio 2017 di Vitrociset, l’azienda italiana che da oltre quarant’anni opera nel campo delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e nella logistica realizzando e ...