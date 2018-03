Virgil Abloh di Off-White ha fatto una collezione con Byredo

gqitalia

(Di lunedì 19 marzo 2018) Una capsule collection talmente esclusiva che si trova solo in alcuni punti vendita selezionati del mondo (e per fortuna, però, anche on line). Stiamo parlando di Elevator Music frutto della collaborazione fra, fondatore e direttore artistico di Off-, brand di streetwear nato nel 2013, solito agli sconfinamenti verso la musica, l’arte e ora la profumeria. Una fragranza (più un profumo per capelli e una crema mani), t-shirt, denim e borse costituiscono lae sono ora disponibili da Selfridges a Londra, alle Galleria Lafayette di Parigi, da Barneys a New York e Beverly Hills e da Boon the Shop a Séoul. Ben Gorham, fondatore e direttore creativo diha fortemente voluto la collaborazione con l’amicoche per chi non lo conoscesse ha 37 anni, è d’origine ghanese cresciuto a Chicago, si è laureato in ingegneria civile, ha un ...