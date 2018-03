Vino | export cantine italiane nel 2017 +6 | 4% e sfiora i 6 miliardi

Vino - cresce l'export ma il 2017 non brilla : L'Uiv: la Francia fa meglio dell'Italia che resta la più esposta ai rischi di dazi Usa e Brexit dura Bene, ma non benissimo. Così un po' tutti commentano i dati definitivi sul l'export del Vino ...

Coldiretti - per dazi USA a rischio 40 - 5 mld di export Made in Italy. Vino - olio e pasta i prodotti preferiti : Teleborsa, - A rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy per la guerra commerciale con gli Stati Uniti dopo il record storico del 2017, con un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente. ...

Vino - record storico per l'export di spumante italiano : Teleborsa, - Le vendite dello spumante italiano all'estero fanno segnare un record storico nel 2017 raggiungendo la cifra di 1,3 miliardi di euro , con un aumento del 14% in valore rispetto all'anno ...

Vino - Coldiretti : l’export tocca il record storico di 6 miliardi : E’ tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell’export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro: il dato emerge da una analisi Coldiretti in riferimento al bilancio dell’anno trascorso che conferma il successo della prima voce dell’export agroalimentare nazionale. La crescita all’estero, in valore ed in volume, “è una ottima premessa dopo una ...