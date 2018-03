: Dopo il pestaggio, la pizza: la serata normale dei minori che hanno ucciso il vigila... - Corriere : Dopo il pestaggio, la pizza: la serata normale dei minori che hanno ucciso il vigila... - fattoquotidiano : Sono tre minorenni i responsabili della morte della guardia giurata Francesco Della Corte, aggredito a colpi di… - Frances28064898 : RT @Corriere: Vigilante ucciso: convalidati i fermi dei tre minorenni -

Il gip del Tribunale per i minori di Napoli hato il fermo dei tre ragazzi accusati dell'omicidio della guardia giurata Francesco Della Corte e ha disposto per loro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I tre sono accusati di omicidio volontario e tentata rapina. Il,51 anni,era stato brutalmente aggredito a bastonate il 3 marzo scorso, all'uscita della stazione della metropolitana di Piscinola dai giovani, nel tentativo di rapinargli la pistola. E'morto dopo oltre 10 giorni di agonia.(Di lunedì 19 marzo 2018)