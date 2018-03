Video Catania Reggina 2-1 | highlights e gol della partita Serie C 30^ giornata

Doppio Curiale - il Catania batte la Reggina e fa uno scatto verso la B [Video] - : Catania-Reggina 2-1 MARCATORI : 3′ Curiale, 51′ Curiale, 81′ Laezza DISPOSIZIONE TATTICA CRONACA DELL'EVENTO TABELLINO Catania , 4-3-3, - 12 Pisseri; 13 Semenzato, 4 Aya, 26 Bogdan, ...

Diretta/ Catania Reggina (risultato finale 2-1) streaming Video e tv : accorcia Laezza - recupero-thrilling! : Diretta Catania-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:20:00 GMT)

Diretta/ Catania Reggina (risultato live 0-0) streaming Video e tv : in campo - si gioca! : Diretta Catania-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Catania Reggina/ Streaming Video e diretta tv : numeri a confronto. Orario - quote e probabili formazioni : diretta Catania-Reggina: info Streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Catania Reggina/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Catania-Reggina: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 04:32:00 GMT)

DIRETTA/ Sicula Leonzio Catania (risultato finale 0-0) streaming Video e tv : Catania - chance fallita! : DIRETTA Sicula Leonzio-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:26:00 GMT)

DIRETTA/ Sicula Leonzio Catania (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Catania in feroce pressione! : DIRETTA Sicula Leonzio-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:49:00 GMT)

Diretta/ Sicula Leonzio Catania : streaming Video e tv - i bomber del match. Orario - quote - probabili formazioni : Diretta Sicula Leonzio-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Sicula Leonzio Catania/ Streaming Video e diretta tv : numeri a confronto. Quote - orario e probabili formazioni : diretta Sicula Leonzio-Catania: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, Quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:50:00 GMT)

SICULA LEONZIO CATANIA/ Streaming Video e diretta tv : i testa a testa. Orario - probabili formazioni - quote : diretta SICULA LEONZIO-CATANIA: info Streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:25:00 GMT)

Sicula Leonzio-Catania/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Sicula Leonzio-Catania: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Video/ Catania Siracusa (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 28^ giornata) : Video Catania Siracusa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 28^ giornata di Serie C. Decisiva la rete di Curiale firmata al 70' per gli etnei. (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:22:00 GMT)

DIRETTA/ Catania-Siracusa (risultato finale 1-0) streaming Video e tv : vittoria di misura per gli etnei : DIRETTA Catania-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:21:00 GMT)

Diretta/ Catania-Siracusa (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gli etnei continuano a sciupare palle gol : Diretta Catania-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:10:00 GMT)