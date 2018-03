Verratti | ' Italia fallimento totale | con Ventura poca fiducia e troppa tattica Resto al

Calciomercato - il “solito” Raiola offre Verratti al Barcellona ma anche le big italiane sono interessate al talento abruzzese : L’eliminazione negli ottavi di Champions League potrebbe condurre ad una rivoluzione in casa Psg. Se nelle ultime settimane tiene banco il futuro di Neymar, corteggiato dal Real Madrid, un altro ‘big’ dei parigini dal futuro incerto è Marco Verratti . Stando a ‘L’Equipe’, infatti, l’agente del nazionale azzurro vorrebbe far cambiare aria al suo assistito e per questo avrebbe sondato il terreno con il ...

Italia - Di Biagio difende Verratti : 'Un patrimonio del calcio italiano' : Gigi Di Biagio , commissario tecnico dell' Italia , parla a Rai Sport di Marco Verratti : 'È uno dei più forti del calcio Italia no. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più e per questo viene giudicato sempre in maniera molto seria. È un patrimonio del calcio ...

Verratti - torna subito in Italia : la Juventus per esplodere definitivamente : Nella serata di ieri è andato in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, tutto facile per il Real Madrid che dopo il 3-1 dell’andata ha vinto anche al ritorno, decisive le reti di Cristiano Ronaldo e Casemiro, al club francese non è servita a nulla la rete di Cavani, espulsione anche per il centrocampista Verratti dopo alcune proteste. Si tratta di un fallimento per il club francese, la vittoria della Ligue 1 non può ...