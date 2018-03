Veronafiere : a Model Expo Italy oltre 74mila visitatori in due giorni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E proprio l’arte di realizzare un perfetto costume per impersonare protagonisti di fumetti, cartoni animati e videogiochi, è stata protagonista ieri della terza edizione del Cosfight. La sfida tra cosplayer ha visto trionfare Marta Cicogna di Bovolone, in provincia di Ver

Veronafiere : a Model Expo Italy oltre 74mila visitatori in due giorni : Verona, 19 mar. (AdnKronos) – La passione per il Modellismo cresce alla Fiera di Verona. Model Expo Italy, la manifestazione nazionale di riferimento per il settore, ha chiuso ieri la sua 14ª edizione superando quota 74mila visitatori, 4mila in più rispetto al 2017. ‘Si tratta di un risultato che conferma la rassegna quale appuntamento più importante in Italia e tra i primi a livello europeo ‘ commenta Claudio Valente, ...