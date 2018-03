Veronafiere | a Model Expo Italy oltre 74mila visitatori in due giorni 2

Veronafiere : a Model Expo Italy oltre 74mila visitatori in due giorni : Verona, 19 mar. (AdnKronos) - La passione per il Modellismo cresce alla Fiera di Verona. Model Expo Italy, la manifestazione nazionale di riferimento per il settore, ha chiuso ieri la sua 14ª edizione superando quota 74mila visitatori, 4mila in più rispetto al 2017. “Si tratta di un risultato che co

Veronafiere : a Model Expo Italy oltre 74mila visitatori in due giorni : Verona, 19 mar. (AdnKronos) – La passione per il Modellismo cresce alla Fiera di Verona. Model Expo Italy, la manifestazione nazionale di riferimento per il settore, ha chiuso ieri la sua 14ª edizione superando quota 74mila visitatori, 4mila in più rispetto al 2017. ‘Si tratta di un risultato che conferma la rassegna quale appuntamento più importante in Italia e tra i primi a livello europeo ‘ commenta Claudio Valente, ...