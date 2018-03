“Vergogna totale” Caos assoluto a Ballando con le Stelle | la prima grossa grana per una

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell’etere quello andato in scena nel corso dell’ultima puntata dicon le. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare un voto alle loro esibizioni. Il motivo di tanto livore? Tutto è successo dopo che a danzare era stata la coppia formata dal concorrente Giovanni Ciacci e dal coach-ballerino Raimondo Todaro. Il primo è dichiaratamente gay, il secondo un volto molto noto della trasmissione. Come riportato da La Repubblica, Zazzaroni ha bollato la loro performance come “fuori contesto”: “Non riesco a valutare, tant’è che forse non voto ...