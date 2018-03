Ventenne uccisa - compagno ha confessato : ANSA, - SIRACUSA, 19 MAR - Ha confessato il delitto Paolo Cugno, il compagno di Laura Petrolito, la Ventenne accoltellata a morte e buttata in un pozzo a Canicattini Bagni, paese della provincia di ...

Siracusa - Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : il compagno indagato per omicidio : Ha avuto una vita difficile e una morte atroce Laura Petroliti. Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano...

Mamma Ventenne uccisa a Siracusa - su Facebook l'amore per i figli : 'Io e voi per sempre' : 'Io e te per sempre'. 'Gioiellino di Mamma mi manchi tantissimo'. 'Un amore che non finirà mai'. Sono le parole che Laura Petrolito, la ragazza uccisa nel Siracusano, rivolgeva ai suoi due bambini, ...

Ventenne uccisa - compagno indagato : ANSA, - SIRACUSA, 18 MAR - Paolo Cugno, compagno di Laura Petrolito, la Ventenne ritrovata morta stamane in un pozzo in contrada Tradituso, tra Noto e Canicattini Bagni, nel Siracusano, è indagato per ...

Ventenne uccisa a coltellate nel Siracusano - indagato il compagno : Ventenne uccisa a coltellate nel Siracusano, indagato il compagno Il cadavere della giovane, madre per la seconda volta da pochi mesi, è stato ritrovato in un pozzo artesiano vicino a Canicattini Bagni (Siracusa). Il padre ne aveva denunciato la scomparsa sabato sera. indagato per omicidio il compagno della ...

Siracusa : madre Ventenne uccisa a coltellate - fermato il compagno - la sindaca : 'Siamo sotto choc' : Pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano: Laura Petrolito, la ...

Canicattini - Ventenne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo : interrogato il compagno : È stata pugnalata più volte, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano. Vittima una ...

