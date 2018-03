Venezia : carabinieri scoprono corpo mummificato in centro storico (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dai primi accertamenti eseguiti sul posto unitamente al Medico Legale, la salma potrebbe essere verosimilmente riconducibile al proprietario dell’abitazione un uomo classe 1943, pensionato, celibe, che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in

Venezia : falsi agenti azienda energia rubavano ad anziani - i Carabinieri li scoprono : Venezia , 15 feb. (AdnKronos) - I Carabinieri di Venezia a conclusione di una articolata attività investigativa avviata lo scorso novembre a seguito della denuncia presentata da un’anziana pensionata residente nel Sestiere Castello di Venezia che aveva subito il furto di denaro e monili in oro da par

Venezia : falsi agenti azienda energia rubavano ad anziani - i Carabinieri li scoprono : Venezia, 15 feb. (AdnKronos) – I Carabinieri di Venezia a conclusione di una articolata attività investigativa avviata lo scorso novembre a seguito della denuncia presentata da un’anziana pensionata residente nel Sestiere Castello di Venezia che aveva subito il furto di denaro e monili in oro da parte di due sedicenti procacciatori d’affari per conto di una nota società di energia, hanno denunciato in stato di libertà un 31enne ...