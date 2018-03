Venezia | cadavere mummificato in una casa | il decesso avvenuto 7 anni fa

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Al centro della stanza una piccola brandina con sopra adagiato un corpo. È quanto hanno scoperto i carabinieri dinel pomeriggio di domenica, dopo la telefonata arrivata che segnalava la presenza di unall’interno di un abitazione che sembrava essere abbandonata da molto tempo. A scoprirlo, secondo quanto riporta Il Gazzettino, sarebbe stato un ladro che si era intrufolato nell’abitazione per rubare. La, un piccolo appartamento in Sestiere Dorsoduro, si presentava in una situazione di degrado generale, sporca e abbandonata, con numerosi alimenti in stato di decomposizione. A quel punto in considerazione delle condizioni del ritrovamento particolarmente complesse è intervenuta anche Sezione investigativa Scientifica. Dai primi accertamenti eseguiti, la salma potrebbe essere verosimilmente riconducibile al proprietario dell’abitazione un uomo classe ...