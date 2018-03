Venezia | cadavere mummificato in casa | morto da 7 anni Scoperta casuale | era segnalato

Venezia - cadavere mummificato in una casa : il decesso avvenuto 7 anni fa : Al centro della stanza una piccola brandina con sopra adagiato un corpo mummificato . È quanto hanno scoperto i carabinieri di Venezia nel pomeriggio di domenica, dopo la telefonata arrivata che segnalava la presenza di un cadavere all’interno di un abitazione che sembrava essere abbandonata da molto tempo. A scoprirlo, secondo quanto riporta Il Gazzettino, sarebbe stato un ladro che si era intrufolato nell’abitazione per rubare. La casa , ...

