Venezia | arrivano le mega-mostre

(Di lunedì 19 marzo 2018) Gilbert & George: inconfondibili, sin dalle loro prime opere. Il grande formato degli autoritratti di Rudolf Stingel. Cindy Sherman, la regina dell’autoscatto. E poi le sculture di Alighiero Boetti, Urs Fischer, Robert Gober e Maurizio Cattelan. “Dancing with Myself” è la nuova, grande mostra di Punta della Dogana, a(dall’8 aprile al 16 dicembre). A cura di Martin Bethenod e Florian Ebner, nasce come collaborazione tra la Pinault Collection e il Museum Folkwang di Essen, dove le opere sono state presentate nel 2016. L’esposizione è stata però ripensata per gli spazi italiani, aggiungendo 56 opere assenti nel museo tedesco. Quattro tematiche – Melancolia, Giochi d’Identità, Autobiografie Politiche, Materia Prima – vengono raccontate da 145 opere: 85 sono parte della Pinault Collection e non sono mai stati visti a, mentre 32 altri autori, da Marcel ...