Vela | a Valencia nasce la nuova Azzurra

Calciomercato Inter - il dg del Valencia sVela : “Ecco il futuro di Kondogbia e Cancelo” : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine una sorta di scambio con Kondogbia trasferitosi in Spagna e Cancelo che ha fatto il percorso inverso. Per entrambi la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Intervenuto ai microfoni di ‘EFE’, il dg del Valencia, Mateu Alemany, ha fatto un punto sul futuro dei due giocatori: “Kondogbia? Abbiamo tempo fino al 31 di maggio per far valere la ...