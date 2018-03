Vaticano - Tre nuovi nunzi ordinati da Papa Francesco

interris

: RT @vatican_it: Francesco ordina tre nuovi vescovi: “Scelti per la gente, non per gli affari o la politica” - SenatorMaria : RT @vatican_it: Francesco ordina tre nuovi vescovi: “Scelti per la gente, non per gli affari o la politica” - ichicchidi : RT @vatican_it: Francesco ordina tre nuovi vescovi: “Scelti per la gente, non per gli affari o la politica” - kameelNazaret17 : RT @vatican_it: Francesco ordina tre nuovi vescovi: “Scelti per la gente, non per gli affari o la politica” -

(Di lunedì 19 marzo 2018) 'Non per le altre cose', ha proseguito a braccio: 'Non per gli affari, non per la mondanità, non per la politica' . 'Episcopato', infatti, 'è il nome di un servizio, non di un onore'.li ha ...