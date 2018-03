Var | moviola Serie A La tecnologia stavolta non sbaglia | salvata la Fiorentina | rigore

Var ai Mondiali 2018/ In Russia la ''moviola in campo'' - ma in Champions ed Europa League solo disastri : Var ai Mondiali 2018, in Russia la ''moviola in campo'', ma in Champions ed Europa League quanti disastri. Il calcio cambia e si chiede più attenzione anche da parte degli arbitri.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Milano-Sanremo 2018 - debutta il Var nel ciclismo : come funziona la moviola in campo e cosa può sanzionare? : La Milano-Sanremo 2018 aprirà la strada all’utilizzo della tecnologia del mondo del ciclismo. La Classicissima, infatti, terrà a battesimo il Var cioè la moviola “in strada”. Anche l’universo dei pedali si uniforma a calcio, rugby, tennis, volley, basket e tutti questi sport che utilizzano la moviola. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona la video assistenza che verrà impiegata in diverse corse del calendario ...

ARBITRO MARCINIAK/ Video - moviola Tottenham-Juventus : rigore a Douglas Costa negato - col Var... : ARBITRO MARCINIAK, moviola Tottenham-Juventus: negato rigore a Douglas Costa, col Var... Ma l'UEFA non vuole inserire la sperimentazione per la prossima Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Arbitro Massa/ Video - moviola Var Napoli Roma : tocco sospetto di Manolas in area di rigore... : Arbitro Massa, Video moviola VAR Napoli Roma: Hysaj su Perotti, niente rigore, ma il dubbio resta... Le ultime notizie sul big match del San Paolo: l'analisi di tutti gli episodi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Il Var sbarca in Spagna : la Liga ufficializza l’uso della “moviola” dal 2018/19 : Dalla prossima stagione anche i fischietti iberici potranno utilizzare il Var in campionato. L'articolo Il Var sbarca in Spagna: la Liga ufficializza l’uso della “moviola” dal 2018/19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Var - aspettando l'Ifab i grandi ex promuovono la moviola in campo : l'Ifab dovrà decidere se, come spera la Fifa, la Var sarà utilizzata ai prossimi Mondiali di Russia 2018 ma i problemi sono ancora molti e la stessa Uefa ha deciso per il momento di non introdurla ...

Arbitro Mazzoleni/ Video - moviola Var Roma Milan : rigore negato a Pellegrini : Arbitro Mazzoleni: Video moviola VAR Roma Milan: rigore negato a Pellegrini. Regolare invece il gol con cui Cutrone ha portato in vantaggio i rossoneri. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:14:00 GMT)

ARBITRO PAIRETTO/ Video - moviola Var Inter Benevento : Ranocchia sgambetta Cataldi - ma Candreva ha da ridire : ARBITRO PAIRETTO, moviola VAR Inter Benevento: Video, Ranocchia sgambetta Cataldi, niente rigore per la squadra sannita. Le ultime notizie sugli episodi dell'anticipo di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Arbitro Doveri/ Video - moviola Var Milan Sampdoria : rigore per mano di Murru - annullato gol a Bonucci : Arbitro Doveri, Video moviola VAR Milan Sampdoria: rigore per mano di Murru, annullato gol a Bonucci. Dubbi invece sul tocco di mano di Calabria. Gattuso invece aiuta un assistente...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:42:00 GMT)

Var condicio : la moviola delle promesse elettorali - da stasera alle 19.15 : Dal lunedì al venerdì Marco Fratini verificherà le affermazioni e le promesse dei leader politici durante la campagna elettorale

Moviola - Var ok : fa assegnare il gol all'Atalanta e toglie il rigore al Benevento : Turno positivo per gli arbitri: nessun errore importante anche perché la Var è ritornata a fare la Var. Sviste tolte a Bergamo, Benevento e Cagliari. Stasera Lazio-Genoa: c'è Maresca. ATALANTA-CHIEVO ...