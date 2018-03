Valon Behrami - nuovo amore : è la sexy sciatrice svizzera Lara Gut : Finora, la storia d' amore tra il calciatore dell'Udinese Valon Behrami e la sciatrice , svizzera come lui, Lara Gut, era stata oggetto di voci e indiscrezioni circolate in svizzera . Oggi,...

Lara Gut - la sciatrice annuncia la storia d'amore con Valon Behrami : 26enne bellissima sciatrice svizzera, argento olimpico a Sochi 2014, cinque medaglie iridate, una Coppa del Mondo generale e due di supergigante, Lara Gut ha annunciato su Facebook di aver trovato l'amore con un connazionale assai conosciuto nel Bel Paese.Valon Behrami, 32enne calciatore della nazionale svizzera ex Lazio, Genoa, Fiorentina, Napoli e attualmente all'Udinese. Un lunghissimo post social, scritto in italiano, per mettere un ...