Usa le api per l' agopuntura | per curare lo stress Muore a causa di uno shock anafilattico

(Di lunedì 19 marzo 2018) In Spagna una donna di 55 anni è morta dopo aver fatto l"apipuntura", un trattamento che prevede di farsi pungere dalle api per sfruttare presunte capacità curative del veleno. A ucciderla è stato uno, spiegano gli esperti del Ramon y Cajal University Hospital che hanno descritto il caso sul Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology.La pratica, che consiste nello schiacciare l'ape sul punto desiderato finché non estrae il pungiglione, è molto in voga in Cina e Corea, spiegano gli autori dell'articolo, ma anche nel resto del mondo c'è chi la utilizza per una serie di problemi, dai dolori articolari al cancro. In realtà non ci sono prove di efficacia, mentre uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista Plos One ha provato che il rischio di effetti avversi è 261 volte maggiore rispetto ad una ...