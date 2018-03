Usa le api per l’agopuntura contro stress e dolori | donna muore per choc anafilattico

Usa le api per l'agopuntura - per curare lo stress. Muore a caUsa di uno shock anafilattico : In Spagna una donna di 55 anni è morta dopo aver fatto l"apipuntura", un trattamento che prevede di farsi pungere dalle api per sfruttare presunte capacità curative del veleno. A ucciderla è stato uno shock anafilattico, spiegano gli esperti del Ramon y Cajal University Hospital che hanno descritto il caso sul Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology.La pratica, che consiste nello schiacciare l'ape sul ...

La tragedia di Piazza San Carlo è stata caUsata da una rapina con spray urticante : Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sulla tragedia di Piazza San Carlo. La folla, riunitasi la sera del 3 giugno per assistere alla proiezione della finalissima di Champions League Juventus-...

Incinta ma Usa eroina : “Non capite - mi hanno dato morfina a 8 anni per un mal di testa” : La storia di Penny, una donna tossicodipendente e pesantemente trasformata dalla droga: il suo quarto figlio è nato già con dipendenza da eroina ma lei non riesce a smettere.Continua a leggere

Roma - H'Maidat arrestato in Belgio con l'accUsa di rapina a mano armata : Ventidue anni, di proprietà della Roma e una storia dai contorni poco chiari che deve ancora essere chiarita. È quella di Ismaili H'Maidat, olandese di origine marocchina, che è stato arrestato in ...

La terapia ormonale della menopaUsa è collegata ad una migliore salute del cuore : Le donne che utilizzano la terapia ormonale della menopausa (MHT) sembrano avere una struttura e una funzione del cuore collegate ad un minor rischio di insufficienza cardiaca, secondo uno studio condotto dalla Queen Mary University of London. L’effetto di questa terapia ormonale sulla salute cardiovascolare nelle donne in post-menopausa finora è stato controverso e poco chiaro. Dati esaustivi avevano suggerito che la MHT ha un effetto ...

Il padre della Flat Tax Usa : "L'Italia se ne gioverebbe : più capitali esteri e crescita" : Alvin Rabushka è un esperto di economia e politica della Hoover Institution alla Stanford University, una vita professionale, la sua, dedicata allo studio della tassazione. È considerato il padre ...

Il capitano viola morto a caUsa della bradiaritmia Video : Il capitano della squadra della Fiorentina, [Video]Davide Astori, è morto lasciando una grande amarezza nel cuore di tutti gli sportivi e non; nessuno dei suoi compagni si sarebbe potuto immaginare che quella cena di sabato 3 marzo sarebbe stata l'ultima con il #difensore classe '87. Dopo la cena, Astori si è divertito giocando alla Playstation insieme al portiere Marco Sportiello, i due si sarebbero poi lasciati alle 23 per andare a dormire in ...

E' guerra nel capitale di Telecom Le mire del fondo Usa Elliott Assist a Silvio in funzione anti-Vivendi : Secondo voci di mercato l’hedge fund Elliott Management, che fa capo all’investitore attivista Paul Singer, avrebbe rastrellato già un 6% di capitale di Telecom Italia e si preparerebbe a chiedere l’ingresso di suoi rappresentanti nel Cda, per poi suggerire una svolta nella gestione dell’ex monopolista telefonico italiano a Vivendi. Per Bolloré può essere un campanello d’allarme, visto che Singer ha buoni rapporti con Berlusconi, essendo già ...

Ridge e Brooke/ Beautiful Usa - nuovo matrimonio in arrivo a discapito di Thorne? : Ridge e Brooke verso l'ennesimo matrimonio, ma a discapito di chi questa volta? Di Thorne che tornato in Beautiful ha mosso i sentimenti dello stilista, sembra.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:36:00 GMT)

Anche per il Guatemala GerUsalemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal 'vero amico' Trump : Oggi invece Netanyahu incontrerà Trump, definito "un vero amico" da quando, un volta insediato alla Casa Bianca, ha adottato una politica di sostegno incondizionato a Israele e al suo governo. I due ...

GerUsalemme : Guatemala la riconosce capitale Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Anche per il Guatemala GerUsalemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal "vero amico" Trump : Il Guatemala ha deciso di seguire gli Usa nel riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha detto, secondo i media israeliani, il suo presidente Jimmy Morales in un intervento all'Aipac, l'associazione Usa pro Israele, proprio nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontra a Washington il presidente americano Donald Trump.Morales ha Anche spiegato che l'ambasciata dello Stato centroamericano si muoverà ...

SiracUsa - ex carabiniere ucciso durante rapina - ma è mistero sulla morte : nel '92 era scampato a un agguato di Cosa Nostra : Delitto premeditato o rapina 'finita male'? Un quesito difficile da risolvere, quello relativo al fatto di sangue verificatosi in contrada Sabbuci a Lentini, nel Siracusano, dove ieri è stato ...