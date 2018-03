Usa | bimbo di 9 anni spara e uccide sorella Litigavano per videogame

Bimbo di 8 anni muore soffocato con il cuscino - accUsata la madre. Il papà : "Mi sento vuoto" : Brodie Moran aveva solo otto anni ed è morto presumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in Australia. Sotto accusa la madre, la 41enne Joanne Finch. Sarebbe stata la...

Bimbo di 8 anni muore soffocato con il cuscino - accUsata la madre. Il papà : "Mi sento vuoto" : Brodie Moran aveva solo otto anni ed è morto presumibilmente soffocato con un cuscino nella casa al mare in Australia. Sotto accusa la madre, la 41enne Joanne Finch. Sarebbe stata la...

Salute : Usa - donna transgender allatta bimbo - primo caso in letteratura. : Roma, 15 feb. , AdnKronos Salute, - primo caso al mondo registrato ufficialmente dalla scienza di una transgender in grado di allattare un bambino. Si tratta di una donna , nata uomo, di 30 anni che, grazie a un regime farmacologico sperimentale che ...

SiracUsa - bimbo di 11 anni spara al fratellino con carabina del nonno - : L'uomo non aveva messo in sicurezza l'arma, è stato arrestato per detenzione illegale e lesioni colpose. Il piccolo di 9 anni rimasto ferito non è in gravi condizioni.

Usa : muore Gabe - papà si tatuò cicatrice bimbo in testa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Medici Usano uncino amniotico durante il parto - bimbo ferito alla testa : Medici usano uncino amniotico durante il parto, bimbo ferito alla testa La denuncia dei genitori: “Il medico ha passato 5-10 minuti a scavare con il gancio dicendoci che era la sacca più dura che avesse mai trovato”. Dall’ospedale ribattono: “Può accadere ma non ci sono conseguenze”Continua a leggere La denuncia dei genitori: “Il medico ha […] L'articolo Medici usano uncino amniotico durante il parto, ...

“Nuda - davanti al bimbo… Uno schifo”. L’accUsa pesante a Belen. E finisce male. “Non è una bella persona come tutti credono”. E si parla di “incubi” del piccolo : Lo sappiamo bene, Nina Moric non è di certo una che le manda a dire (anche se a volte farebbe di gran lunga meglio non aprire bocca – come tutti del resto). Non è passata di certo inosservata l’ultima grave esternazione riguardo una sua non certo cara amica: Belen Rodriguez. Una contro l’altra non solo nella vita privata, ma anche nelle aule di giustizia. La modella croata è stata rinviata a giudizio stamattina dal gup Teresa De ...

Usa - spintona la maestra in classe. Bimbo di sette anni ammanettato e scortato in centro psichiatrico : “Ieri sera ho fatto questo video, con grande impotenza ho dovuto vedere mio figlio di sette anni ammanettato da un ufficiale scolastico”. Così Mercy Alvarez, una mamma ispanica di Miami, ha commentato il video che ritrae il figlioletto scortato da un agente in divisa all’interno di una struttura sanitaria, con le braccia legate dietro la schiena. “Centinaia di bambini come il mio sono stati vittime della stessa procedura ...

Usa : bimbo di 8 anni ucciso dai “batteri mangia-carne” dopo una caduta dalla bicicletta : Può accadere di leggere storie particolarmente toccanti che si sono verificate in altri paesi del mondo, e che purtroppo si sono concluse con un triste epilogo, soprattutto se si tratta di eventi accaduti a seguito di situazioni apparentemente banali con le quali tutti, prima o dopo, hanno dovuto affrontare. Nel caso in questione si tratta di una storia che ha come protagonista un bambino di 8 anni, che a seguito di una banale caduta dalla ...

SiracUsa - bimbo di 4 anni muore soffocato per un boccone di pasta : Un bimbo di 4 anni è morto oggi a Floridia, nel Siracusano, probabilmente soffocato da un boccone di pasta. Secondo una primissima ricostruzione il bimbo stava mangiando quando la madre si è accorta ...

H&M - bimbo di colore pubblicizza felpa con scritto “scimmia”. Bufera social : l’azienda si scUsa e ritira l’immagine : H&M nella Bufera social. La grande catena di abbigliamento low cost è diventata oggetto di discussione sui social network per via di uno scatto usato per la vendita di una felpa da bambini. Nell’immagine si vede un bimbo di colore che indossa una felpa verde con la scritta “The coolest monkey in the jungle” (“La scimmia più cool nella giungla“). In molti hanno definito lo scatto “razzista” e ...

