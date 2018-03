Usa | auto Uber investe e uccide una donna | sospesi i test sulle macchine autonome

SiracUsa : omicidio giovane mamma - domani l'autopsia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Verrà eseguita domani mattina l'autopsia sul cadavere di Laura Petrolito, la ragazza di vent'anni di Canicattini Bagni (Siracusa), madre di due bambini, uccisa dal suo compagno, Paolo Cugno, e poi gettata in un pozzo. Già ieri il medico legale ha eseguito un primo esam

Giallo in Usa - Premio Nobel Negishi vagava senza meta con il cadavere della moglie in auto : Nessuno ne aveva più notizie da una settimana, poi oggi la scoperta che ha lasciato di stucco la polizia locale. Gli agenti hanno trovato il professore Ei-ichi Negishi, 82 anni, Premio Nobel vinto nel ...

Android Auto consente ora di Usare lo smartphone mentre è connesso : Google ha deciso di implementare una nuova feature che riguarda lo smartphone connesso ad Android Auto: si tratta della possibilità di sbloccarlo L'articolo Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso proviene da TuttoAndroid.

AccUsa di peculato - sequestrati 150 mila euro all'ex pm Ingroia/ Ultime notizie : rimborsi e auto-liquidazione : Accusa di peculato, sequestrati 150 mila euro all'ex pm Ingroia. Ultime notizie: rimborsi d'oro e auto-liquidazione, l'avvocato è indagato per la gestione della società Sicilia e-Servizi spa(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 11:21:00 GMT)

Usa - crolla un ponte pedonale a Miami : auto schiacciate : Un ponte pedonale è crollato a Miami collassando su una strada trafficata e schiacciando alcune delle auto che erano in transito. Lo si vede dalle immagini diffuse dai media locali. Il crollo ha provocato diversi morti. L'articolo Usa, crolla un ponte pedonale a Miami: auto schiacciate sembra essere il primo su Meteo Web.

Usa : autorità accUsano di frode per presidentessa di Theranos : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ford - Negli Usa richiamo per 1 - 3 milioni di auto : La Ford ha annunciato due richiami in Nord America, Canada e Messico. Uno riguarda circa 6.000 esemplari per un problema alla frizione, mentre l'altro coinvolge ben 1,3 milioni di esemplari ed è legato a un problema di sicurezza alla colonna dello sterzo.Due incidenti registrati. Sui model year 2014-18 di Ford Fusion e della Lincoln MKZ è stato riscontrato un problema ai bulloni che collegano lo sterzo al piantone. La coppia non corretta ...

Blablacar - le ultime novità per dare o Usare passaggi in auto Video : Per il popolo del '#Blablacar', ovvero chi si sposta in auto offrendo e chiedendo passaggi, c'è un nuovo servizio in arrivo che mira a semplificare il sistema di prenotazione e di pagamento. Da domani, 14 marzo, sara' attivo il cosiddetto 'Blablapass'. Con la nuova modalita', i viaggiatori non dovranno più pagare le commissioni su ogni singolo viaggio, ma usufruiranno di un abbonamento senza costi aggiuntivi e in più arriva l'opzione di ...

Consulta respinge dimissioni Zanon. Indagato per peculato sua moglie Usava l auto di servizio : ROMA - La Corte Costituzionale ha respinto le dimissioni presentate dal giudice Nicolò Zanon , Indagato a Roma per peculato d'uso. La Consulta ha preso atto dell'intendimento di Zanon, in questa fase, ...

Consulta respinge dimissioni Zanon. Indagato per peculato : sua moglie Usava l'auto di servizio : Secondo l'accusa della procura di Roma, il giudice, che resta autosospeso, avrebbe messo a disposizione della consorte, Marilisa D'Amico, ex consigliera...

Muore cavallo travolto da auto sulla Modica RagUsa : Un cavallo è morto dopo esser stato travolto da due auto sulla Modica Ragusa. Sul posto i vigili del fuoco.

Tangenti per lavori su autostrada SiracUsa-Gela : arresti eccellenti : Sei le misure cautelari: ai domiciliari anche Duccio Astaldi, presidente di Condotte Spa. Le accuse, a vario titolo, sono di abuso d'ufficio e corruzione - Il gip di Messina ha disposto l'arresto di 6 ...

Autostrada SiracUsa-Gela - sei arresti a Messina : Siracusa , askanews, - Sei persone sono state arrestate a Messina nell'ambito di una inchiesta su una presunta tangente per la realizzazione di tre lotti dell'Autostrada Siracusa-Gela. In manette sono ...

Tangenti per la costruzione dell'Autostrada SiracUsa-Gela : arrestato Astaldi - Presidente di Condotte : Oltre a Duccio Astaldi, Presidente del consiglio di gestione della Condotte spa, impresa italiana leader nel settore delle costruzioni, sono coinvolti nell'inchiesta della Procura di Messina anche il Presidente del consiglio di amministrazione della Cosige Scarl Antonio D'Andrea, l'ex capo della segretaria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta, Stefano Polizzotto, e il funzionario del Consorzio Autostrade Siciliano Gaspare Sceusa