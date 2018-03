“Up & Down” - Paolo Ruffini a teatro insieme a una compagnia di attori con la sindrome di Down : Paolo Ruffini porta a teatro uno show differente: “Up & Down ” , spettacolo realizzato insieme a cinque attori con la sindrome di Down e uno autistico. L’attore, reduce dall’esperienza del documentario “Resilienza”, ha specificato subito che fra lui e gli altri attori sul palco non c’è nessuna differenza: “Questo spettacolo porta sul palco emozione, libertà, disabilità, è un one man show sulle abilità e le capacità. In ogni momento ci sarà un ...

Paolo Ruffini e la “speciale” compagnia dei Mayor Von Frinzius il 19 marzo al Sistina con “Up & Down” : Paolo Ruffini ha presentato alla stampa UP&Down, il nuovo spettacolo teatrale che porta in scena con cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico. Una vera e propria esperienza, in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano: comicità e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta della bellezza che risiede nella diversità. UP&Down debutterà il 19 marzo al Teatro Sistina di Roma – in occasione della ...